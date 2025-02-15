Дзержинск простится с погибшим в зоне СВО Русланом Антоновым Происшествия

Фото: телеграм-канал "Алексеев Алексей"

В ходе специальной военной операции погиб житель Дзержинска Нижегородской области Руслан Антонов. Об этом сообщил блогер Алексей Алексеев.

Бойцу было 43 года. Обстоятельства его гибели не раскрываются.

Прощание состоится во вторник, 18 февраля, в ритуальном зале на улице Октябрьской. Церемония пройдет с 9:00 до 11:00.

Ранее стало известно о гибели нижегородского хирурга, участвовавшего в СВО.

Также СМИ сообщили о гибели Виктора Гребенникова из Дзержинска. Он также пал смертью храбрых на спецоперации.