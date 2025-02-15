Врач из Нижнего Новгорода погиб в зоне СВО Происшествия

Фото: Telegram-канал "Бокал прессека"

Трагическая новость о гибели нижегородского хирурга Василия Солодова пришла 15 февраля.

Как сообщает Telegram-канал "Бокал прессека", врач из Нижнего Новгорода погиб 3 февраля в ЛНР.

Медик был не только был рентгенэндоваскулярным хирургом, но и комбатом, который спас множество жизней, применяя свои медицинские навыки и тактику в полевых условиях.

Его смелый поступок — личное участие в разведке позиций противника, чтобы защитить своих сослуживцев, говорит о высоком мужестве и преданности делу.

Ранее сообщалось, что заключивший контракт Захар Прилепин намерен вернуться на СВО.