Врач из Нижнего Новгорода погиб в зоне СВО

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Трагическая новость о гибели нижегородского хирурга Василия Солодова пришла 15 февраля.
Как сообщает Telegram-канал "Бокал прессека", врач из Нижнего Новгорода погиб 3 февраля в ЛНР.
Медик был не только был рентгенэндоваскулярным хирургом, но и комбатом, который спас множество жизней, применяя свои медицинские навыки и тактику в полевых условиях.
Его смелый поступок — личное участие в разведке позиций противника, чтобы защитить своих сослуживцев, говорит о высоком мужестве и преданности делу.
Ранее сообщалось, что заключивший контракт Захар Прилепин намерен вернуться на СВО.
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