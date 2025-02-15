Мизулина забила тревогу из-за концерта 12-летнего рэпера в Нижнем Новгороде Общество

Концерт малолетнего рэпера в Нижнем Новгороде привлек внимание главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной. Она в своем Телеграм-канале сообщила, что ей второй день пишут о выступлении 12-летнего исполнителя "Молодого Владимира".

По ее словам, в первую очередь возникает вопрос, куда смотрят родители. "Это нормально, что ребенок выступает в клубе, использует нецензурную лексику на сцене, поет на различные криминальные темы? Один, без присутствия родителей?" - поинтересовалась Мизулина.

Активистка добавила, что такие же вопросы возникли у прокуратуры и полиции, которые уже проводят проверку. Она также выразила сожаление, что этот юный рэпер далеко не первый в таком "жанре" и не последний.

"Мы ранее обращались по ряду малолетних исполнителей в органы власти, но толку особого не было, профилактика проводилась скорее "для галочки". Поэтому неудивительно, что появляются и другие примеры", - добавила Мизулина.

Напомним, концерт в Нижнем Новгороде проходил ночью, у мероприятия было возрастное ограничение 18+. Подросток исполнял песни с упоминанием криминальной тематики и ненормативной лексикой. "Молодой Владимир" известен своими провокационными выходками. Перед концертом он выкладывал видео-приглашения, в которых размахивал пятитысячными купюрами.

Ранее сообщалось, что прокуратура Нижегородской области организовала проверку на предмет возможного нарушения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.