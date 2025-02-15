Нижегородский бизнесмен может сесть на 4 года за нарушение авторских прав Происшествия

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

В Арзамасе завершено расследование уголовного дела возбуждённого против бизнесмена, который обвиняется в нарушении авторских и смежных прав.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области, в 2021 году индивидуальный предприниматель дважды незаконно установил на рабочие компьютеры нелицензионную версию программы для трехмерного моделирования, созданной другой компанией.

Ущерб правообладателю составил более 2 млн рублей. Умышленное использования ПО в коммерческих целях установили сотрудники ОЭБиПК. После беседы со следователем предприниматель принял решение компенсировать ущерб правообладателю, выплатив ему 1,6 млн рублей. Кроме того, он заключил договор на приобретение трёх лицензий на общую сумму 354 000 рублей.

Материалы дела переданы в суд. Обвиняемому грозит до четырех лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области чиновницу обвиняют в служебном подлоге.