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Происшествия

Чиновницу обвиняют в служебном подлоге в Нижегородской области

11 февраля 2025 19:48  [99] Происшествия

Начальница территориального отдела администрации Воскресенского района предстанет перед судом по делу о служебном подлоге. Следователи завершили расследование и передали материалы в суд, сообщили в СК России по Нижегородской области.  

По версии следствия, в феврале – октябре 2024 года обвиняемая подделывала табели учета рабочего времени, внося в них ложные сведения о выполнении обязанностей подчиненными. На основании фиктивных документов начислялась заработная плата, которую чиновница затем присваивала. Общая сумма ущерба составила 125 тысяч рублей.  

Следователи считают, что действия чиновницы нанесли ущерб муниципальному бюджету и подорвали престиж органов местного самоуправления.  

Обвиняемая полностью признала свою вину. Сейчас уголовное дело направлено в суд, где оно будет рассмотрено по существу. Ей вменяется преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 292 УК РФ ("Служебный подлог").

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Теги:
Подлог Следственное управление Уголовное дело
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