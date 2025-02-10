Чиновницу обвиняют в служебном подлоге в Нижегородской области Происшествия

Начальница территориального отдела администрации Воскресенского района предстанет перед судом по делу о служебном подлоге. Следователи завершили расследование и передали материалы в суд, сообщили в СК России по Нижегородской области.

По версии следствия, в феврале – октябре 2024 года обвиняемая подделывала табели учета рабочего времени, внося в них ложные сведения о выполнении обязанностей подчиненными. На основании фиктивных документов начислялась заработная плата, которую чиновница затем присваивала. Общая сумма ущерба составила 125 тысяч рублей.

Следователи считают, что действия чиновницы нанесли ущерб муниципальному бюджету и подорвали престиж органов местного самоуправления.

Обвиняемая полностью признала свою вину. Сейчас уголовное дело направлено в суд, где оно будет рассмотрено по существу. Ей вменяется преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 292 УК РФ ("Служебный подлог").