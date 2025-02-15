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Общество

Школы скрывают травлю: почему система не работает в интересах детей

17 февраля 2025 18:37  [108] Общество

Пока Госдума разрабатывает закон о противодействии школьной травле, в российских школах продолжают происходить новые случаи жестокого обращения с учениками. Образовательные учреждения предпочитают замалчивать конфликты, опасаясь проверок и административных взысканий.  

Недавний случай в Санкт-Петербурге подтверждает эту тенденцию, пишет 360.ru. В одной из престижных школ трое учеников унизили одноклассника в туалете, а затем опубликовали видео в интернете. Родители пострадавшего обратились в правоохранительные органы, но, по информации СМИ, руководство школы не предприняло должных мер для защиты ребёнка.  

Почему школы не хотят решать проблему?  

Учителя и администрация зачастую заинтересованы в сокрытии фактов насилия, так как уровень конфликтности в школе напрямую влияет на её репутацию. Система оценки эффективности образовательных учреждений устроена так, что чем меньше выявленных случаев буллинга, тем лучше для школы.  

Поэтому многие педагоги вместо вмешательства предпочитают обвинять жертву в провокациях или вовсе отрицать сам факт травли. Родителям нередко приходится добиваться справедливости через соцсети и правоохранительные органы, поскольку внутри школы их обращения игнорируются.  

Криминальная культура в школах  

Одна из причин, усугубляющих ситуацию, – популяризация криминальной культуры среди подростков. Несмотря на запрет АУЕ*, многие дети продолжают копировать поведение из тюремного уклада, подражая не блатным, а так называемым "уркам".  

Если раньше подростковая преступность была распространена преимущественно в неблагополучных районах, то сегодня агрессивные поведенческие модели наблюдаются даже в элитных учебных заведениях. Это результат недостаточного контроля и влияния социальных сетей, где такие установки продолжают распространяться.  

Что с этим делать?  

Сейчас уголовная ответственность за насилие и издевательства наступает только с 14 лет, поэтому несовершеннолетние агрессоры зачастую остаются безнаказанными. Вопрос о пересмотре возраста ответственности за тяжкие преступления регулярно поднимается в обществе, но пока государство избегает жёстких мер.  

Эксперты предлагают изменить систему оценки работы школ – поощрять не за сокрытие случаев травли, а за их выявление и своевременное вмешательство. Без этого учителя продолжат закрывать глаза на издевательства, чтобы избежать неприятностей для себя.  

Пока же жертвы травли остаются без защиты, а система делает всё, чтобы их голоса не были услышаны.

*Экстремистское движение, запрещённое в России.

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Теги:
Дети Школы
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