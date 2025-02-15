Избиение учащегося в нижегородской гимназии №25 закончилось проверкой Общество

Городской депобр начал проверку после инцидента в гимназии №25 имени А.С. Пушкина, где один из учеников подвергся избиению со стороны одноклассника. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили профильном департаменте.

По словам родителей пострадавшего, они обратились в школу с жалобой, но администрация не восприняла ситуацию всерьёз, назвав произошедшее обычным конфликтом между детьми. Однако вскоре в интернете появилось видео, на котором запечатлён момент жестокого удара, что опровергло версию о "детской ссоре".

В департаменте образования заявили, что в гимназии будет проведена работа по профилактике буллинга и созданию безопасной среды для учеников. Детям также расскажут о службе медиации, куда можно обратиться для мирного разрешения конфликтов.