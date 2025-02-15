Танцующую льдину заметили на Оке в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Ni Mash

В Нижнем Новгороде на Оке появилась круглая льдина, которая вращалась в воде, создавая завораживающее зрелище. Это редкое природное явление, вызванное водоворотами, которые не только заставляют лед двигаться по кругу, но и помогают сохранять его почти идеальную форму.

Хотя льдина уже начала разрушаться, нижегородцы успели запечатлеть необычное зрелище. Снимок и видео размещены в телеграм-канале Ni Mash.

Некоторые ученые выдвигают теории о том, что подобные ледяные круги могут быть связаны с аномальными явлениями, но у очевидцев эффект был скорее эстетический – редкое сочетание силы воды и хрупкости льда выглядело невероятно красиво.