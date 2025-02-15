Танцующую льдину заметили на Оке в Нижнем Новгороде

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В Нижнем Новгороде на Оке появилась круглая льдина, которая вращалась в воде, создавая завораживающее зрелище. Это редкое природное явление, вызванное водоворотами, которые не только заставляют лед двигаться по кругу, но и помогают сохранять его почти идеальную форму.
Хотя льдина уже начала разрушаться, нижегородцы успели запечатлеть необычное зрелище. Снимок и видео размещены в телеграм-канале Ni Mash.
Некоторые ученые выдвигают теории о том, что подобные ледяные круги могут быть связаны с аномальными явлениями, но у очевидцев эффект был скорее эстетический – редкое сочетание силы воды и хрупкости льда выглядело невероятно красиво.
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