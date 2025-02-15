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Надпись от Виктора Цоя в Нижнем Новгороде отдают за 1 млн рублей

18 февраля 2025 09:56  [160] Общество

Фото: Avito

В Нижнем Новгороде на сайте бесплатных объявлений выставлен на продажу автограф фронтмена легендарной группы "Кино" Виктора Цоя.

Автор сообщения просит за надпись от рок-музыканта "Удачных падений!" приличную сумму - 1 млн рублей. 

Объявление было размещено на сервисе в начале года, при этом владелец раритета не уточняет, где и при каких обстоятельствах был получен этот автограф.

Ранее сообщалось, что созданный нижегородцем памятник Виктору Цою установят в Кирове. Мемориал планируется посвятить не только Виктору Цою, но и всем отечественным рокерам 80-х в целом.

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Теги:
культура
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