Система "Безопасный город" будет расширена в Арзамасе Общество

Систему "Безопасный город" планируют расширить в Арзамасе. Об этом НИА "Нижний Новгород" рассказал заместитель председателя Заксобрания Нижегородской области Дмитрий Краснов.

По его словам, с ростом турпотока в Арзамас данный вопрос стал актуальным.

"Сейчас в целом по региону предстоит апгрейд камер видеонаблюдения. В Арзамасе число камер будем увеличивать. Это связано, в том числе, и с вопросами безопасности на транспорте, с развитием туризма в этом городе", - отметил он.

Как сообщалось ранее, число камер видеонаблюдения в Нижегородской области за 2024 год выросло на 60%.

Также сообщалось, что более 2 тысяч камер подключили к системе "Безопасный город" в Нижегородской области.