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Общество

Лезгинка Натальи Сухановой приятно удивила Грозный

18 февраля 2025 12:38  [65] Общество

Фото: соцсети Натальи Сухановой

Глава нижегородского министерства культуры Наталья Суханова станцевала лезгинку в Грозном. Свой танец министр выложила в соцсетях.

Наталья Суханова в составе большой делегации находится в столице Чечни, где делится опытом по организации "Культурной столицы России-2025" с чеченскими коллегами.

Министр культуры Нижегородской области выразила сожаление, что плотный график не позволил ей насладиться красотой местной природы. Поэтому она собирается вернутся в Грозный, чтобы более детально изучить регион, его культуру и традиции.

"Погружаюсь в местную культуру" — подписала Натальи Суханова свой видеоролик.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область и Киргизия расширяют сотрудничество в экономике и образовании.

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Теги:
Международное сотрудничество Минкульт
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