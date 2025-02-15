Лезгинка Натальи Сухановой приятно удивила Грозный

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Глава нижегородского министерства культуры Наталья Суханова станцевала лезгинку в Грозном. Свой танец министр выложила в соцсетях.
Наталья Суханова в составе большой делегации находится в столице Чечни, где делится опытом по организации "Культурной столицы России-2025" с чеченскими коллегами.
Министр культуры Нижегородской области выразила сожаление, что плотный график не позволил ей насладиться красотой местной природы. Поэтому она собирается вернутся в Грозный, чтобы более детально изучить регион, его культуру и традиции.
"Погружаюсь в местную культуру" — подписала Натальи Суханова свой видеоролик.
Ранее сообщалось, что Нижегородская область и Киргизия расширяют сотрудничество в экономике и образовании.
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