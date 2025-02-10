Нижегородская область и Киргизия расширяют сотрудничество в экономике и образовании Политика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел встречу с послом Киргизской Республики в России Кубанычбеком Боконтаевым. Визит главы киргизской дипмиссии был посвящен знакомству с экономическим и научно-образовательным потенциалом региона, а также обсуждению перспектив взаимодействия. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Глеб Никитин подчеркнул, что Нижегородская область заинтересована в дальнейшем развитии партнерских отношений с Киргизией. По его словам, объем товарооборота между регионом и республикой за последний год вырос более чем на 50%. В Киргизию активно поставляются фармацевтическая продукция, топливо и стеклоизделия. Также продолжается работа по организации бизнес-миссий, способствующих поиску новых партнеров.

Губернатор отметил, что одной из ключевых сфер сотрудничества остается образование. В нижегородских вузах обучаются 102 тысячи студентов, из которых 7 тысяч — иностранцы из 110 стран. Среди них — 128 граждан Киргизии. Власти региона готовы рассмотреть возможность увеличения числа студентов из республики.

Никитин также напомнил, что в конце 2024 года в Бишкеке на базе Института инновационных профессий был создан Киргизско-российский научно-образовательный центр "Лобачевский Лаб". Этот проект реализуется совместно с университетом Лобачевского и направлен на проведение научных мероприятий, разработку сетевых образовательных программ и студенческую мобильность. В ближайшее время преподаватели Института инновационных профессий примут участие в международном семинаре о перспективах инженерного образования в формате БРИКС+, а в апреле Университет Лобачевского проведет на базе центра лекции и научно-практические семинары.

Посол Киргизской Республики Кубанычбек Боконтаев подчеркнул важность сотрудничества с Нижегородской областью и выразил благодарность за поддержку инициатив, направленных на его развитие. Он отметил, что открытие офиса почетного консула Киргизии в Нижнем Новгороде станет дополнительным импульсом для укрепления двусторонних отношений.

Напомним, что 11 февраля в Нижнем Новгороде открылся офис почетного консула Киргизии.