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Экономика

Депутаты обсудили очередные изменения в бюджет Нижнего Новгорода на 2025 год

18 февраля 2025 13:32  [110] Экономика

Члены думской комиссии по развитию Нижнего Новгорода рассмотрели вопрос о внесении изменений в бюджет города на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов. С докладом на заседании 18 февраля выступил директор департамента финансов Юрий Мочалкин, передает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

По словам чиновника, предлагается увеличить доходную часть на 2 миллиарда 457 млн 400 тысяч. В том числе за счет межбюджетных трансфертов — 2 млрд 457 млн и за счет собственных доходов — 400 тысяч рублей.

Расходная часть также вырастет на 2 млрд 721 млн 400 тысяч рублей.

Юрий Молчалин озвучил обновленные параметры. Так, доходная часть увеличена до 69,45 млдрд рублей, расходная — до 72,64 млрд рублей, дефицит составляет 3,6 млрд рублей.

Напомним, 12 декабря 2024 года депутаты думы утвердили бюджет Нижнего Новгорода на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов. В нем доходы в 2025 году были 66,6 млрд рублей, расходы – 69,9 млрд рублей, дефицит – 3,3 млрд рублей. При этом собственные доходы муниципалитета спрогнозированы в сумме 34 млрд рублей (51%).

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Теги:
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