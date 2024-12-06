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Депутаты Гордумы утвердили бюджет на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов

13 декабря 2024 13:34  [64] Экономика

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Депутаты Гордумы утвердили бюджет Нижнего Новгорода на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов.

Как сообщает пресс-служба администрации города, заседание прошло под председательством исполняющего полномочия председателя Евгения Костина.

Параметры бюджета 2025 года составляют: доходы – 66,6 млрд рублей, расходы – 69,9 млрд рублей, дефицит – 3,3 млрд рублей. При этом собственные доходы муниципалитета спрогнозированы в сумме 34 млрд рублей (51%).

Расходы на социальную сферу  составят 40,6 млрд рублей (58,1%).  На образование предусмотрено более 32,2 млрд рублей, порядка 4,8 млрд рублей направят на развитие культуры, более 2,1 млрд рублей – на физкультуру и спорт.

В рамках исполнения бюджета будут профинансированы 23 муниципальные программы, которые охватывают все аспекты жизни нижегородцев. Кроме того, 15% от общего объема средств будет направлено на развитие жилищно-коммунального хозяйства, а 14% – на транспорт и дорожное хозяйство.

По словам Евгения Костина, на образование, развитие физкультуры и спорта, на культурную сферу заложены значительные суммы. Второе по объемам запланированных расходов направление – дорожное хозяйство.  Его дополнил руководитель постоянной комиссии по бюджетной, финансовой и налоговой политике. Председатель постоянной комиссии городской Думы по бюджетной, финансовой и налоговой политике Марк Фельдман подчеркнул, что в итоговой версии документа учтены практически все пожелания и предложения депутатов, озвученные на заседаниях постоянных комиссий городской Думы.

Ранее сообщалось, что расходы бюджета Нижнего Новгорода на 2025 год увеличатся на 13,5 млрд рублей.

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Теги:
Бюджет Гордума
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