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Экономика

Эксперт: возвращение Visa и Mastercard в Россию возможно, но зависит от политики

18 февраля 2025 12:51  [144] Экономика

Фото: Кира Мишина

Возвращение международных платежных систем Visa и Mastercard в Россию, о котором накануне заявил депутат Госдумы Анатолий Аксаков, возможно, но в первую очередь этот процесс зависит от политической обстановки, считает Екатерина Сучкова, заместитель декана факультета экономики НИУ ВШЭ – Нижний Новгород. В беседе с НИА "Нижний Новгород" она отметила, что на данный момент предпосылок для массового возвращения нет, хотя компании заинтересованы в российском рынке. 

По словам эксперта, уход Visa и Mastercard из России, как и многих других зарубежных компаний, был связан не с экономическими причинами, а с геополитическими решениями. Несмотря на то, что компании потеряли значительную долю рынка и часть прибыли, их возвращение возможно только при наличии соответствующей политической воли.  

"Руководство США демонстрирует желание наладить политические связи с РФ, но пока мы не видим реальных шагов для улучшения экономического взаимодействия. Некоторые компании уже присматриваются к возможному возвращению, однако без "отмашки сверху" говорить о массовом процессе рано", — пояснила Сучкова.  

Даже если Visa и Mastercard примут решение о возвращении, им предстоит решить ряд технических и законодательных вопросов, считает собеседница НИА "Нижний Новгород". В частности, российское законодательство требует, чтобы все данные и информация о пользователях хранились внутри страны. Это может создать определённые сложности для работы международных платежных систем.  

Редакция НИА "Нижний Новгород" поинтересовалась у Екатерины Сучковой, смогут ли Visa и Mastercard вернуть прежние позиции? Она отметила, что за время отсутствия иностранных платежных систем на российском рынке укрепилась национальная система "Мир", которая стала более технологичной и конкурентоспособной. По мнению Сучковой, часть пользователей, особенно тех, кто связан с международными расчетами, может снова перейти на Visa и Mastercard. Однако массового возвращения клиентов к зарубежным системам она не ожидает.  

"Кроме того, необходимо учитывать вопрос финансового суверенитета России. Важно не допустить новой зависимости от международных платежных систем", — подчеркнула эксперт.  

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