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Культура и отдых

Студентам Нижегородского института управления показали патриотический моноспектакль

18 февраля 2025 13:55  [60] Культура и отдых

Фото: пресс-служба НИУ Президентской академии

17 февраля в Нижегородском институте управления Президентской академии состоялся патриотический моноспектакль «Время вспомнить» (12+). Его представил студентам подполковник в отставке, дважды Кавалер ордена Мужества, ветеран боевых действий в Афганистане, Закавказье и Чечне Олег Шатохин.

Творческая встреча была приурочена к 36-й годовщине вывода советских войск из Афганистана и стала частью вузовской программы мероприятий, посвященных Году защитника Отечества.

В ходе выступления Олег Шатохин исполнил песни военных лет и собственные музыкальные композиции, рассказал о подвигах советских и российских воинов в Афганистане, Чечне, а также о тех, кто сегодня принимает участие в специальной военной операции. Он поделился личными воспоминаниями о службе, боевых товарищах и сложных испытаниях, которые пришлось пройти.

Студентка НИУ Полина Козырь отметила, что встреча получилась эмоциональной и оставила сильное впечатление. По ее словам, истории Олега Шатохина о мужестве, дружбе и испытаниях не просто тронули зрителей, но и позволили лучше понять важные страницы истории страны.

Директор института, депутат Законодательного собрания Нижегородской области Александр Парамонов подчеркнул, что встречи с ветеранами стали доброй традицией вуза. Он отметил важность личного примера и поблагодарил Олега Шатохина за искренность и готовность делиться своим опытом с молодым поколением.

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Теги:
Патриотизм РАНХиГС Спектакль
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