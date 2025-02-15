За год нижегородские полицейские задержали 8 проституток Происшествия

В 2024 году в Нижегородской области полицейские задержали восемь женщин, занимавшихся проституцией. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в региональном управлении МВД.

Для сравнения, годом ранее за аналогичное правонарушение были привлечены три человека. По действующему законодательству, максимальный штраф за занятие проституцией составляет две тысячи рублей.

Кроме того, в 2024 году правоохранители возбудили два уголовных дела по статье "Организация занятия проституцией". В 2023 году по этой статье было зарегистрировано только одно преступление.

Максимальное наказание за такую деятельность может достигать пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что почти 1,5 млн рублей отдали двое нижегородцев мошенникам.