Почти 1,5 млн рублей отдали двое нижегородцев мошенникам Происшествия

Почти 1,5 млн рублей лишились двое нижегородцев, пытаясь заработать на инвестициях в интернете. Подробности рассказали в пресс-службе нижегородского ГУ МВД.

Так, 40-летнему жителю Вачского района неизвестные предложили инвестировать в выгодное дело. Мужчине предложение показалось заманчивым и он согласился перевести более 1 млн рублей на различные счета.

Еще одной пострадавшей стала 23-летняя продавец-консультант из Павлово. В течении двух дней неизвестные уговаривали девушку подзаработать на инвестициях. В результате нижегородка согласилась и перевела мошенникам 461 888 рублей.

Возбуждены уголовные дела. В настоящее время полицейские устанавливают личности злоумышленников, причастных к совершению данных преступлений.

Ранее сообщалось, что желавший заработать на инвестициях дзержинец лишился занятых у матери 2 млн рублей.