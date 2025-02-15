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Происшествия

Почти 1,5 млн рублей отдали двое нижегородцев мошенникам

18 февраля 2025 12:14  [116] Происшествия

Почти 1,5 млн рублей лишились двое нижегородцев, пытаясь заработать на инвестициях в интернете. Подробности рассказали в пресс-службе нижегородского ГУ МВД.

Так, 40-летнему жителю Вачского района неизвестные предложили инвестировать в выгодное дело. Мужчине предложение показалось заманчивым и он согласился перевести более 1 млн рублей на различные счета.

Еще одной пострадавшей стала 23-летняя продавец-консультант из Павлово. В течении двух дней неизвестные уговаривали девушку подзаработать на инвестициях. В результате нижегородка согласилась и перевела мошенникам 461 888 рублей.

Возбуждены уголовные дела. В настоящее время полицейские устанавливают личности злоумышленников, причастных к совершению данных преступлений.

Ранее сообщалось, что желавший заработать на инвестициях дзержинец лишился занятых у матери 2 млн рублей.

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Теги:
Инвестиции мошенники
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