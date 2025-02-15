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Общество

Начался ремонт участка на Керченской, где мужчина провалился под землю

18 февраля 2025 14:57  [100] Общество

В Нижнем Новгороде стартовали работы по капитальному ремонту канализационного коллектора на улице Керченская, 13а. Как сообщили в "Нижегородском Водоканале", причиной ремонта стала просадка грунта, произошедшая ранее на этом участке.  

Специалисты обследовали сети водоотведения и определили перечень необходимых работ. В рамках ремонта подрядчикам предстоит заменить участок коллектора длиной шесть метров и диаметром 2000 мм.  

Отмечается, что канализационная линия, построенная в 1971 году, ни разу не проходила капитальный ремонт. Сейчас износ сетей на некоторых участках достигает 95%, что создает риск дальнейших аварийных ситуаций.  

Работы осложняются тем, что трубопровод залегает на глубине около 9 метров, а полностью отключить коллектор невозможно. Кроме того, строителям предстоит работать в стеснённых условиях городской застройки и рядом с проезжей частью.  

Проблемы на этом участке стали очевидны после инцидента, произошедшего 13 февраля. В результате провала грунта в образовавшуюся яму упал мужчина, который пытался сократить путь по газону. Он получил ушибы, прошел медосмотр и был отпущен домой. По факту случившегося была организована доследственная проверка.

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Теги:
Водоканал провал грунта Ремонтные работы
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