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Общество

Минлесхоз Нижегородской области запустил мобильное приложение системы "Цифровой лес"

18 февраля 2025 17:00  [74] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

 Минлесхоз Нижегородской области запустил мобильное приложение ведомственной информационной системы «Цифровой лес», которое позволит повысить эффективность работы сотрудников ведомства. Приложение адаптировано для работы на смартфонах, планшетах и других портативных устройствах. Об этом сообщили в региональном министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира.

«С помощью приложения «Цифровой лес» лесные и охотничьи инспекторы смогут выполнять свои служебные обязанности непосредственно в процессе патрулирования лесных и охотничьих угодий, не прерывая производственного процесса. Особенно важной функцией является работа в офлайн режиме, что критически необходимо в условиях нестабильного покрытия сотовой связью в удаленных районах», - пояснил министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области Роман Воробьев.

Разработка данного приложения стала вторым этапом масштабной стратегии цифровизации лесного хозяйства региона. С 2022 года ведомство активно внедряет цифровые решения, направленные на модернизацию отрасли. Первым шагом стало создание web-версии ведомственной информационной системы «Цифровой лес». Благодаря этому значительно упростилось взаимодействие между гражданами, лесопользователями, охотпользователями, федеральными учреждениями и министерством, включая его территориальные органы.

В ведомстве подчеркнули, что система «Цифровой лес» интегрирована в федеральную систему ФГИС ЛК, это обеспечивает автоматический обмен информацией и создает механизм «единого окна» между участниками лесных отношений.

«Тестирование мобильного приложения прошло успешно в ряде территориальных органов министерства. Сейчас мы расширяем использование приложения, подключая все 35 лесничеств и 6 межрайонных охотничьих отделов. Этот этап позволит нам адаптировать функционал приложения под реальные условия эксплуатации и внести необходимые улучшения, основываясь на опыте пользователей», – рассказал начальник управления лесного планирования и цифровизации министерства Андрей Есичев.

 В числе ключевых возможностей приложения - создание заданий на патрулирование и последующая фиксация результатов в виде отчетов и актов; доступ к картографическим материалам для фиксации мест нарушений (незаконной вырубки деревьев и пр.), а также автоматическая интеграция данных, собранных в офлайн режиме, в основную систему после восстановления интернет-соединения, что исключает необходимость повторного ввода информации вручную.

«Наша цель – сделать процесс управления лесными и охотничьими ресурсами максимально удобным и эффективным. Мобильное приложение «Цифровой лес» станет мощным инструментом для наших специалистов, обеспечивая оперативное реагирование на любые изменения и способствуя защите природных богатств региона», - подчеркнул Роман Воробьев.

Как сообщили в министерстве, в будущем планируется расширение функционала приложения для обеспечения удобного доступа гражданам, что сделает взаимодействие с системой еще более комфортным.

Напомним, что в 2024 году «Цифровой лес» - проект Минлесхоза Нижегородской области - признан лучшим в сфере цифровизации государственного управления Нижегородской области по итогам масштабной конференции по маркетингу и IT в Поволжье «Digital-Оттепель 2024».  

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Теги:
Лесное хозяйство цифровизация
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