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Культура и отдых

Внучка Евгения Евстигнеева впервые посетила Нижний Новгород

19 февраля 2025 09:44  [67] Культура и отдых

Фото: Софья Евстигнеева

Актриса МХТ имени Чехова Софья Евстигнеева впервые приехала в Нижний Новгород — город, где родился ее легендарный дед, народный артист СССР Евгений Евстигнеев. 

Ранее Софью не раз приглашали в родной город деда, в том числе на открытие сквера его имени возле Театра драмы имени Горького. Но каждый раз обстоятельства не позволяли ей приехать. Теперь же поездка наконец состоялась благодаря гастролям театра. 

В Нижнем актриса успела выполнить свою "программу минимум": увидела памятник Евгению Евстигнееву, побывала у здания театрального училища, носящего его имя, и даже поучаствовала в традиции — потерла бронзовый нос деда. О своих впечатлениях Софья рассказала в интервью НИА "Нижний Новгород".

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Теги:
Артист Кино Театр
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