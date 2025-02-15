Софья Евстигнеева: "Мне никогда не затмить деда — да я и не хочу" Культура и отдых

МХТ имени Чехова привез в Нижний Новгород спектакль "Мужья и жены" (18+) Константина Богомолова, а вместе с ним — и внучку народного артиста СССР Евгения Евстигнеева. Софья Евстигнеева впервые оказалась на родине знаменитого деда, встретилась с главным редактором НИА "Нижний Новгород" Анастасией Назаровой и, несмотря на усталость, дала большое интервью. Что из этого вышло — читайте ниже.

- Вы же, наверное, хотите про дедушку что-то узнать? Просто я не была с ним знакома.

- Вопрос про Евгения Александровича есть, но немного с другим подтекстом. Сколько можно спрашивать одно и то же, правда ведь?

- Интересно! Спрашивайте.

- Про вашего знаменитого деда поговорим позже. Сначала - о другом. Часто артисты жалуются, что почти не видят города, в которые приезжают с гастролями. Знакомство с новым местом происходит чаще из окна автомобиля по пути в отель. У вас с этим как?

- Обычно я стараюсь уделить свободное время прогулке по городу. Если только я не дико уставшая и понимаю, что нужно быть свежей, выспавшейся к спектаклю. У меня так было с Ташкентом, куда мы ездили всего на один день. За этот день я успела обойти все и даже больше, потому что впервые оказалась в Узбекистане. В Нижнем, кстати, я тоже впервые.

- Серьезно?

- Да, у вас прямо эксклюзив. Меня очень много раз звали сюда. Например, когда открывали сквер имени моего дедушки, когда ставили памятник. Не помню, в каком году, давненько уже. Мне кажется, я училась в тот период, поэтому не смогла приехать. И вот наконец-то у меня случилась встреча с памятником. Еще я дошла до театрального училища (НТУ имени Евстигнеева). В общем, выполнила программу минимум.

- Потерли бронзовый нос дедушки?

- Так надо, да? Интересно. Я его потерла, не зная про эту традицию. Дотронулась с мыслью, что у нас похожи носы. У меня он тоже длинный (смеется. - Прим. ред.).

- Вы ездите на гастроли, играете в театре, снимаетесь в кино. Довольно плотный график, мне кажется. Есть ли время на отдых, личную жизнь? Как удается балансировать?

- У меня неплотный график. У меня очень много свободного времени! Неожиданно, да? Знаете, есть такое колесо благополучия. Считается, что каждая сфера жизни должна быть на уровне, иначе жизнь обязательно будет проседать. Так быть не должно. Так вот у меня на все есть время, но не на все имеется желание.

- Например?

- (задумалась) Не буду приводить пример. Но я считаю, что очень важно отдыхать, восстанавливать силы, потому что в периоды бессилия карьера не будет приносить удовольствие.

- В какой-то период жизни счастье вам приносили танцы. У вас с ними были довольно длительные отношения, но вы давно в завязке, если можно так сказать. Продолжаете танцевать для себя?

- Я занималась спортивными бальными танцами. Никогда не жалела, что бросила их. Они в моих мышцах, крови. С удовольствием танцую в одиночестве дома. Еще люблю джазовые бары. Слушать музыку и танцевать.

- Еще у вас есть хобби - коллекционирование корон.

- (искренне удивилась) Вот это да! Откуда вы знаете?

- Вы говорили об этом в интервью... Но не уточнили, сколько корон в вашей коллекции. Большая уже?

- Нет, очень маленькая — в ней всего три-четыре короны. Скажем, я бы ХОТЕЛА, чтоб у меня была коллекция, но пока у меня просто несколько корон. Со мной что-то происходит, когда их вижу.

- Может, хочется быть королевой?

- Почему же “хочется”? (улыбнулась. - Прим. ред.). Понятное дело, что у меня все короны - абсолютная бижутерия. Короны с драгоценными камнями стоят космических денег. Хотя, конечно, хотелось бы заиметь в своей “коллекции” что-то дорогостоящее. Еще грустно, что их никуда не наденешь. Разве что дома иногда ношу.

- Правда?

- Конечно. А что они, просто на полке стоять будут?

- Психологи, наверное, сказали бы, что это как-то связано с вашим детством.

- Ну, мне всего хватало в детстве. Я была единственным ребенком в семье, и мне всегда уделяли много внимания. Мне кажется, здесь дело не в какой-то психологической штуке, а в том, что я просто люблю все блестящее.

- Что мы все о коронах. Давайте о труппе МХТ имени Чехова - театра, в котором вы служите с 2017 года. В одном из интервью вы признались, что вам в детстве было трудно находить общий язык с окружающими, что у вас было мало друзей в школе. И вот вы пришли в театр, где большой, совершенно разномастный коллектив. Удалось выстроить с кем-то близкие отношения?

- Я в принципе не компанейский человек. И я очень долго вхожу в какую-то общую группу людей, долго открываюсь им. Наверное, должно случиться какое-то чудо, чтобы я с кем-то близко сдружилась. У меня есть близкие друзья. Не то что бы их мало, просто нет именно больших компаний. Рядом со мной люди, проверенные годами, на которых я могу положиться, которым могу раскрыть любые тайны. Если говорить про труппу, то у меня есть одна близкая подруга - Вероника Васант. С остальными у меня прекрасные рабочие отношения.

- Неужели все так идеально в МХТ? Понимаю, что вы не станете публично отзываться о ком-то плохо, но все же…

- Если вы хотите услышать какие-то грязные подробности, то этого не произойдет. Просто потому что их нет. Думаю, некоторые люди воспринимают меня как очень холодную, отстраненную, возможно, даже где-то горделивую женщину, которая возомнила о себе что-то. Но я просто не иду на контакт. Либо потому что нет точек соприкосновения, либо мне не нравится человек. Но в любом случае он никогда об этом не узнает. Я всегда улыбнусь.

- Опасный вы человек! Вот так думаешь, что нравишься человеку - улыбается ведь! А это улыбка, чтобы... не обидеть.

- Так ведь я не одна такая. Но я люблю честность. И если вы захотите знать, что я о вас думаю, просто спросите. Только будьте готовы услышать правду.

- А с новым худруком МХТ имени Чехова Константином Хабенским удалось найти общий язык?

- Я еще ни разу с ним не работала. Хотя у нас был момент, когда шла "Чайка" в постановке Оскараса Коршуноваса, в которой я играла Нину. Тригорина играл Игорь Верник. И один раз его заменял Константин Юрьевич. Репетиций не было, срочная замена. Мы даже толком пообщаться не успели. В общем, как с режиссером я с ним пока не работала.

- Есть предпосылки, что это вот-вот случится?

- Откуда мне знать. Он поставил новую "Чайку". В ней я не занята. Сейчас работает над новым спектаклем, там меня тоже нет.

- Вам хватает ролей в театре?

- Вполне. Я бы не хотела сходить с ума от того, что у меня только работа, и больше ничего не успевать. Во всем должна быть мера. Хотя пару работ в театре мне бы хотелось. А в кино и сериалах - не пару, а гораздо больше.

- Вы говорили, что мечтаете сняться в историческом фильме. Какая эпоха вам интересна? Может, есть конкретный человек, которого хочется сыграть? Давайте сейчас сделаем посыл в космос, чтоб роль наконец нашла вас.

- Это очень хороший вопрос, потому что я тоже думала, а какую же именно роль я хочу. Меня почему-то тянет в исторические проекты. Обожаю исторические романы! Однажды читала исторический роман и ревела. Вдруг накатило и все. Может, в прошлой жизни я жила в то время? А вообще у меня много несыгранного. Я бы с удовольствием сыграла ведьму, которую сжигают на костре, или интриганку во дворце. В общем, хочу сыграть отрицательного персонажа. Наверное, потому что у меня фактура хорошей, милой принцессы. Хочется, чтоб было от противного.

- Со стороны кажется, что сейчас невероятно большая конкуренция в кино и сериалах. Сложно пробиться в новый проект?

- Конкуренция всегда была большая. Но сейчас большой спрос на девушек младше моего возраста (Софье Евстигнеевой 29 лет. - Прим. ред.). Частенько бывает, что прихожу на пробы, дохожу до финальной тройки, а потом мне говорят: “Мы очень тебя хотели, но лучше возьмем кого-то помладше”. Сейчас ведь много снимают фильмов про подростков, которых играют артисты постарше, но до 25 лет. Пробиться в кино и сериалы можно, но, наверное, надо меньше выбирать и просто делать свою работу.

- Давайте честно: у вас пока очень скоромная фильмография. Как-то собираетесь это исправлять?

- Да! До недавних пор я была очень привередливой. Не скажу, что совсем откажусь от этого, но хочу больше сосредоточиться на том, чтобы сниматься, а не просто сидеть и ждать роль мечты.

- Вот мы и подошли к вопросу про вашего знаменитого деда, гордость Нижнего Новгорода (в прошлом Горького)! В каждом вашем интервью есть хотя бы один вопрос про Евгения Евстигнеева. Не надоело еще?

- Эти интервью выходят потому, что я дала на них добро. С желтой прессой я категорически не общаюсь. Часто мне звонят журналисты из сомнительных изданий и просят, чтобы я рассказала про деда. Я им отказываю. Вы поймите, я взяла его фамилию, не чтобы наживаться на его великом имени. Раздавать какие-то комментарии не могу и не буду, просто потому что не владею информацией. Если хотите узнать что-то связанное с ним - позвоните моей маме.

- Как думаете, когда настанет момент, когда интервью будут брать у актрисы Софьи Евстигнеевой, а не у внучки легендарного Евгения Евстигнеева?

- Во-первых, его талант мне не затмить. Да я этого и не хочу. Я горжусь тем, что он такой, какой был, и что его любят и почитают. Во-вторых, думаю, что мне всегда будут задавать вопросы про деда, даже когда я достигну невероятных высот. Но на меня начнут больше обращать внимания, когда я сама на себя его обращу. Для этого нужно больше работать. Надеюсь, что настанет время, когда я буду более интересна, чем я сейчас. Но вряд ли стану интереснее своего дедушки. Да мне это и не надо.

- Как у вас сейчас со съемками?

- Пока никак. У меня был застой, и я сменила агента. Посмотрим, что из этого выйдет.

- В юности вы мечтали стать журналистом. Давайте представим, что вы - журналист и берете интервью у Софьи Евстигнеевой. О чем бы вы ее спросили?

- Вау, классно. А давайте через десять лет мы снова с вами встретимся? Потому что мне нравятся ваши вопросы. Вы меня заставили задуматься о том, как я выгляжу со стороны. Первая мысль, конечно, спросить про дедушку. Ну реально! Я пока еще нигде толком не снималась и не заработала имя, чтобы про меня что-то спрашивать.

- Теперь вы понимаете, как непросто было готовиться к этому интервью!

- Какой ужас. Это же грустно. (Пауза). Наверное, я бы спросила... какое классное качество, которое было у меня в детстве, я потеряла и хочу вернуть.

- И что бы вы ответили?

- Сначала объясню, почему такой вопрос. Я все время задумываюсь на тем, что вся наша жизнь - это какое-то бунтарство, желание уйти от себя. А на самом деле мы сформировываемся еще в детстве. И в старости приходим к тому, что было в начале. Когда-то мне об этом сказал очень авторитетный человек, и я стала задумываться, а что в моем детстве было такого хорошего, классного, сильного, от чего я почему-то ушла. Ну, во-первых, у меня была сила воли. Я не смотрела на других и не боялась быть собой, даже когда другие это не принимали. Просто раньше мне казалось, что людям это не нравится, потому что это неправильно. А сейчас я понимаю: людям это не нравилось, потому что это восхищает.