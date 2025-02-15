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Цветочный горшок стал оружием в драке рабочих в Выксе

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Сотрудник АО "ПМК" Выксунская" получил удар по голове цветочным горшком во время драки с коллегой. Об этом сообщили в Гострудинспекции в Нижегородской области.

Конфликт между работниками произошел 17 февраля. Пострадавший самостоятельно обратился за помощью в медицинское учреждение. Ему диагностировали сотрясение головного мозга.

Как отметили в инспекции, полученная травма относится к легким. В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, в таком случае расследование проводит работодатель самостоятельно, не привлекая государственного инспектора труда.

Ранее сообщалось, что монтер выпал из люльки на высоте 7 этажа в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Госинспекция труда Травма
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