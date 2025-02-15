Прокуратура добилась ремонта аварийного пешеходного моста на станции Навашино

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Владимирская транспортная прокуратура провела проверку состояния пешеходного моста на станции Навашино Горьковской железной дороги, сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.
Надзорные мероприятия выявили серьезные дефекты основных конструкций, которые ставили под угрозу безопасность железнодорожного движения и могли представлять опасность для жизни и здоровья граждан.
По результатам проверки прокуратура обратилась в суд с требованием обязать администрацию городского округа Навашинский привести объект в надлежащее состояние. Навашинский районный суд Нижегородской области удовлетворил иск и вынес решение о проведении ремонта.
После принятых мер пешеходный мост был восстановлен и приведен в соответствие с требованиями безопасности.
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