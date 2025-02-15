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Общество

Прокуратура добилась ремонта аварийного пешеходного моста на станции Навашино

19 февраля 2025 15:20  [107] Общество

Фото: Приволжская транспортная прокуратура

Владимирская транспортная прокуратура провела проверку состояния пешеходного моста на станции Навашино Горьковской железной дороги, сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

Надзорные мероприятия выявили серьезные дефекты основных конструкций, которые ставили под угрозу безопасность железнодорожного движения и могли представлять опасность для жизни и здоровья граждан.  

По результатам проверки прокуратура обратилась в суд с требованием обязать администрацию городского округа Навашинский привести объект в надлежащее состояние. Навашинский районный суд Нижегородской области удовлетворил иск и вынес решение о проведении ремонта.  

После принятых мер пешеходный мост был восстановлен и приведен в соответствие с требованиями безопасности.

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Теги:
Мост Навашинский городской округ Прокуратура
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