Максим Суров: "Наша задача – защищать права пассажиров и бороться с коррупцией" Происшествия

Фото: пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры

Вопросы безопасности на транспорте всегда актуальны, особенно в условиях растущего пассажиропотока и увеличения грузоперевозок. О том, какие нарушения фиксируют транспортные прокуроры, как контролируют работу перевозчиков и защищают права пассажиров, НИА "Нижний Новгород" поговорил с Приволжским транспортным прокурором Максимом Суровым.

– Максим Вячеславович, чем занимается ваша прокуратура и какие вопросы чаще всего приходится решать?

Мы контролируем соблюдение законодательства на железнодорожном, водном и воздушном транспорте, а также в таможенной сфере. Надзираем за правоохранительными органами, разрешаем обращения граждан и предпринимателей.

Чаще всего люди жалуются на нарушения их прав как пассажиров или работников транспортных организаций. Например, в Татарстане 430 сотрудников судоходной компании "Татфлот" не получали зарплату, долг перед ними составил более 27 млн рублей. Мы вмешались, и деньги были выплачены в полном объеме.

Важное направление – контроль за таможенными платежами. В 2024 году благодаря мерам прокуратуры предпринимателям вернули 12 млн рублей переплаченных таможенных платежей, а в бюджет поступило еще 10 млн рублей, которые ранее не были уплачены, погашена задолженность по таможенным платежам на сумму 238 млн рублей.

– Как прокуратура помогает пассажирам, если их права нарушены?

Оперативно реагируем на жалобы и работаем напрямую с перевозчиками. Например, пассажиры рейса Казань – Анталия обратились с жалобой: авиакомпания заменила самолет на более маленький, и 16 человек просто не смогли вылететь. Мы добились, чтобы их перевезли другими рейсами, а перевозчик выплатил компенсацию в размере 400 евро каждому.

– Насколько опасны мусорные свалки рядом с аэропортами? Что делает прокуратура в таких случаях?

Очень опасны. Свалки привлекают птиц, а столкновение с ними может привести к авиакатастрофе. Например, возле аэропорта Саранск долгое время работал полигон ТБО, который привлекал стаи птиц. Мы добились его закрытия и рекультивации.

– Летом на реках много частных перевозчиков. Как контролируется безопасность их деятельности?

В сезон навигации мы проводим совместные рейды с ГИМС и транспортной полицией. В 2024 году выявлено более 20 нелегальных перевозчиков, 60 судов отправлены на штрафстоянки, судовладельцы привлечены к ответственности.

Также мы добились, чтобы 50 баз для маломерных судов и 10 гидротехнических сооружений привели в соответствие с нормативами. Это также напрямую влияет на безопасность пассажиров.

– Приведите статистику: сколько фактов нарушения закона было выявлено Приволжской транспортной прокуратурой в сфере безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта в 2024 году?

За 2024 год мы зафиксировали свыше 1070 нарушений, внесли более 410 актов прокурорского реагирования, привлекли к ответственности 275 лиц.

– Как прокуратура борется с коррупцией?

Контролирует предоставление служащими сведений о доходах и расходах, выявляет конфликты интересов и борется с административными правонарушениями, злоупотреблениями и взяточничеством.

Например, во Владимире прокуроры выявили факт взятки в 1,9 млн рублей. Руководящий работник подразделения Горьковской дирекции инфраструктуры ОАО "РЖД" получил деньги от коммерческой компании за покровительство при выполнении подрядных работ. Уголовное дело уже расследуется.

Еще один крупный случай – ущерб государству на 745 млн рублей. Должностные лица коммерческой компании разработали проект Нижегородского низконапорного гидроузла с нарушениями, из-за чего его невозможно использовать. Дело уже передано в суд.

Здесь стоит уточнить, что в прошлом году мы провели более 130 антикоррупционных мероприятий на транспортных предприятиях. Разъясняли работникам их права, предупреждали о коррупционных рисках.

– А какие результаты работы транспортной прокуратуры можно выделить по Нижегородской области в 2024 году?

В регионе мы выявили 1487 нарушений федерального законодательства. Для их устранения в суды направлено 67 исковых заявлений, принесено 80 протестов, после их рассмотрения изменены 72 нормативных правовых акта. Также внесено 284 представления, объявлено пять предостережений о недопустимости нарушения закона, а к дисциплинарной и административной ответственности привлечено 287 лиц. По нашим материалам возбуждены два уголовных дела.

Если говорить конкретно о безопасности на транспорте, то в сфере железнодорожного транспорта выявлено 250 нарушений, направлено 8 исковых заявлений, внесено 38 представлений, привлечено к ответственности 64 лица. На внутреннем водном транспорте выявлено 180 нарушений, внесено 23 представления, направлено 17 исков, наказаны 14 человек. В авиационной сфере выявлено 161 нарушение, принесено 9 протестов, направлено 2 иска, внесено 26 представлений, привлечено 29 лиц.

Все эти меры направлены на обеспечение безопасности пассажиров, работников транспортной отрасли и на защиту их прав.

СПРАВКА

Максим Вячеславович Суров родился в 1976 году в Свердловской области, окончил Уральскую государственную юридическую академию. В органах прокуратуры работает с 1997 года. В 2024 году указом Президента Российской Федерации назначен Приволжским транспортным прокурором.