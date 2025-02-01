Максим Суров: "Наша задача – защищать права пассажиров и бороться с коррупцией"

Синоптики рассказали о погоде летом 2025 года
Как действовать при атаке дронов
В ННГУ разработали новый препарат для лечения рака
Нижегородские продукты - в «черном списке» Роскачества
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние интервью
11 ноября 2024 16:06  [1756] Денис Рябинин: "Необходимо максимально рационально использовать те ресурсы, которые есть у перевозчиков"
16 октября 2024 13:46  [1441] Татьяна Горелова: "Банкротство в судебном порядке осуществляется с участием арбитражного управляющего"
02 октября 2024 13:38  [1412] Михаил Пушков: "Если вы потеряли полис ОМС, вам необходима выписка из Единого регистра застрахованных"
14 мая 2024 13:54  [4165] Наталья Савицкая: Гипертония - самая опасная болезнь
15 марта 2024 16:34  [2893] Султан Хацуков: "В МЧС России доктор больше, чем доктор"
22 ноября 2023 11:10  [4884] Игорь Мотылев: "Устойчивость к антибиотикам – одна из наиболее серьезных угроз для здоровья"
08 сентября 2023 10:47  [3144] Василий Евстафьев: "Стресс – провокатор развития кожных заболеваний"
14 августа 2023 15:51  [4091] Глава региона Глеб Никитин: Мы всегда должны двигаться вперед
16 июня 2023 15:34  [3097] Студлига -2023: Нижний Новгород проведет турнир всероссийского масштаба
23 мая 2023 16:12  [3583] Начальник Управления спецсвязи по ПФО Сергей Логунов рассказал о работе с уникальными грузами
Популярные интервью за год
14 мая 2024 13:54  [4165] Наталья Савицкая: Гипертония - самая опасная болезнь
15 марта 2024 16:34  [2893] Султан Хацуков: "В МЧС России доктор больше, чем доктор"
11 ноября 2024 16:06  [1756] Денис Рябинин: "Необходимо максимально рационально использовать те ресурсы, которые есть у перевозчиков"
16 октября 2024 13:46  [1441] Татьяна Горелова: "Банкротство в судебном порядке осуществляется с участием арбитражного управляющего"
02 октября 2024 13:38  [1412] Михаил Пушков: "Если вы потеряли полис ОМС, вам необходима выписка из Единого регистра застрахованных"
08 февраля 2025 10:00  [39] Максим Суров: "Наша задача – защищать права пассажиров и бороться с коррупцией"
Последние новости рубрики Происшествия
08 февраля 2025 10:00  [39] Максим Суров: "Наша задача – защищать права пассажиров и бороться с коррупцией"
08 февраля 2025 09:16  [109] Уголовное дело завели на нижегородку, которая сделала из сына наркоторговца
08 февраля 2025 07:45  [145] Девять лет тюрьмы получил нижегородец за убийство знакомого
07 февраля 2025 21:58  [315] Грузовик снес легковушку под Лысковом: четверо пострадали
07 февраля 2025 19:00  [266] Нижегородка, пытавшаяся убить родную мать, предстанет перед судом
07 февраля 2025 18:21  [469] Видео момента ДТП с тремя погибшими в Вадском районе появилось в сети
07 февраля 2025 18:11  [229] Рабочий нижегородского завода получил тяжелые травмы после падения с высоты
07 февраля 2025 17:51  [693] Момент смертельного ДТП на трассе Вад — Перевоз попал на видео
07 февраля 2025 16:57  [383] Нижегородца приговорили к 12 годам за госизмену и участие в терроризме
07 февраля 2025 16:04  [251] Подросток из Арзамаса пробовал передать наркотики в конфетах заключенному СИЗО
Происшествия

Максим Суров: "Наша задача – защищать права пассажиров и бороться с коррупцией"

08 февраля 2025 10:00  [39] Происшествия

Фото: пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры

Вопросы безопасности на транспорте всегда актуальны, особенно в условиях растущего пассажиропотока и увеличения грузоперевозок. О том, какие нарушения фиксируют транспортные прокуроры, как контролируют работу перевозчиков и защищают права пассажиров, НИА "Нижний Новгород" поговорил с Приволжским транспортным прокурором Максимом Суровым.  

– Максим Вячеславович, чем занимается ваша прокуратура и какие вопросы чаще всего приходится решать?

Мы контролируем соблюдение законодательства на железнодорожном, водном и воздушном транспорте, а также в таможенной сфере. Надзираем за правоохранительными органами, разрешаем обращения граждан и предпринимателей.

Чаще всего люди жалуются на нарушения их прав как пассажиров или работников транспортных организаций. Например, в Татарстане 430 сотрудников судоходной компании "Татфлот" не получали зарплату, долг перед ними составил более 27 млн рублей. Мы вмешались, и деньги были выплачены в полном объеме.

Важное направление – контроль за таможенными платежами. В 2024 году благодаря мерам прокуратуры предпринимателям вернули 12 млн рублей переплаченных таможенных платежей, а в бюджет поступило еще 10 млн рублей, которые ранее не были уплачены, погашена задолженность по таможенным платежам на сумму 238 млн рублей.

– Как прокуратура помогает пассажирам, если их права нарушены?

Оперативно реагируем на жалобы и работаем напрямую с перевозчиками. Например, пассажиры рейса Казань – Анталия обратились с жалобой: авиакомпания заменила самолет на более маленький, и 16 человек просто не смогли вылететь. Мы добились, чтобы их перевезли другими рейсами, а перевозчик выплатил компенсацию в размере 400 евро каждому.

– Насколько опасны мусорные свалки рядом с аэропортами? Что делает прокуратура в таких случаях?

Очень опасны. Свалки привлекают птиц, а столкновение с ними может привести к авиакатастрофе. Например, возле аэропорта Саранск долгое время работал полигон ТБО, который привлекал стаи птиц. Мы добились его закрытия и рекультивации.

– Летом на реках много частных перевозчиков. Как контролируется безопасность их деятельности?

В сезон навигации мы проводим совместные рейды с ГИМС и транспортной полицией. В 2024 году выявлено более 20 нелегальных перевозчиков, 60 судов отправлены на штрафстоянки, судовладельцы привлечены к ответственности.

Также мы добились, чтобы 50 баз для маломерных судов и 10 гидротехнических сооружений привели в соответствие с нормативами. Это также напрямую влияет на безопасность пассажиров.

– Приведите статистику: сколько фактов нарушения закона было выявлено Приволжской транспортной прокуратурой в сфере безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта в 2024 году?

За 2024 год мы зафиксировали свыше 1070 нарушений, внесли более 410 актов прокурорского реагирования, привлекли к ответственности 275 лиц.

– Как прокуратура борется с коррупцией?

Контролирует предоставление служащими сведений о доходах и расходах, выявляет конфликты интересов и борется с административными правонарушениями, злоупотреблениями и взяточничеством.

Например, во Владимире прокуроры выявили факт взятки в 1,9 млн рублей. Руководящий работник подразделения Горьковской дирекции инфраструктуры ОАО "РЖД" получил деньги от коммерческой компании за покровительство при выполнении подрядных работ. Уголовное дело уже расследуется.

Еще один крупный случай – ущерб государству на 745 млн рублей. Должностные лица коммерческой компании разработали проект Нижегородского низконапорного гидроузла с нарушениями, из-за чего его невозможно использовать. Дело уже передано в суд.

Здесь стоит уточнить, что в прошлом году мы провели более 130 антикоррупционных мероприятий на транспортных предприятиях. Разъясняли работникам их права, предупреждали о коррупционных рисках.

– А какие результаты работы транспортной прокуратуры можно выделить по Нижегородской области в 2024 году?  

В регионе мы выявили 1487 нарушений федерального законодательства. Для их устранения в суды направлено 67 исковых заявлений, принесено 80 протестов, после их рассмотрения изменены 72 нормативных правовых акта. Также внесено 284 представления, объявлено пять предостережений о недопустимости нарушения закона, а к дисциплинарной и административной ответственности привлечено 287 лиц. По нашим материалам возбуждены два уголовных дела.  

Если говорить конкретно о безопасности на транспорте, то в сфере железнодорожного транспорта выявлено 250 нарушений, направлено 8 исковых заявлений, внесено 38 представлений, привлечено к ответственности 64 лица. На внутреннем водном транспорте выявлено 180 нарушений, внесено 23 представления, направлено 17 исков, наказаны 14 человек. В авиационной сфере выявлено 161 нарушение, принесено 9 протестов, направлено 2 иска, внесено 26 представлений, привлечено 29 лиц.  

Все эти меры направлены на обеспечение безопасности пассажиров, работников транспортной отрасли и на защиту их прав.

СПРАВКА

Максим Вячеславович Суров родился в 1976 году в Свердловской области, окончил Уральскую государственную юридическую академию. В органах прокуратуры работает с 1997 года. В 2024 году указом Президента Российской Федерации назначен Приволжским транспортным прокурором.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Прокуратура Транспорт
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
АРТ МИР 2025
01 февраля 2025 14:39Выставка "АРТ МИР 2025" на Ярмарке
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph