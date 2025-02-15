Бэнкси Нижегородский впервые разместил свои работы в Петербурге

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Бэнкси Нижегородский разместил первые семь плиток в Санкт-Петербурге. Как сообщил уличный художник ИА "Время Н", в Северной столице он оказался по жизненным обстоятельствам и в настоящее время живет на два города.
Свои первые работы стрит-арт-художник разместил во дворе на улице Восстания. Две из них посвящены проблемам некачественной уборки снега на дорогах и тротуарах.
Нижегородец добавил, что в Питере есть «классные художники», создающие отличный стрит-арт.
Ранее сообщалось, что новый мурал "Архангел" появился в Нижнем Новгороде на улице Совнаркомовской.
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