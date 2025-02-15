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Метель и снегопад осложнили движение в Нижегородской области

19 февраля 2025 19:12  [38] Общество

Фото: Кира Мишина

В Нижегородской области 19 февраля установилась неблагоприятная погода – регион накрыли сильный снегопад и метель. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.  

Из-за ухудшения видимости и сложных дорожных условий водителей просят быть максимально внимательными.  

"Будьте осторожны на поворотах, соблюдайте безопасную дистанцию и интервал", – предупредили в ГИБДД.  

Автомобилистам также рекомендуют снижать скорость, чтобы избежать аварийных ситуаций.

Ранее сообщалось, что на этой неделе нижегородцев ждет морозная и пасмурная погода.

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Теги:
Госавтоинспекция зима Погода
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