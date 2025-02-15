Метель и снегопад осложнили движение в Нижегородской области Общество

Фото: Кира Мишина

В Нижегородской области 19 февраля установилась неблагоприятная погода – регион накрыли сильный снегопад и метель. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.

Из-за ухудшения видимости и сложных дорожных условий водителей просят быть максимально внимательными.

"Будьте осторожны на поворотах, соблюдайте безопасную дистанцию и интервал", – предупредили в ГИБДД.

Автомобилистам также рекомендуют снижать скорость, чтобы избежать аварийных ситуаций.

Ранее сообщалось, что на этой неделе нижегородцев ждет морозная и пасмурная погода.