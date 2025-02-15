Нижегородцев ждет резкое потепление в марте Общество

Резкое потепление прогнозируется в Нижегородской области в начале марта.

Так, по данным сервиса "Яндекс Погода", до конца текущей недели в регионе сохранятся морозы, с ночными понижениями температуры до -12.

На Масленицу, которая в этом году выпала на 2 марта, ожидается около 0.

Затем ожидается медленно повышение температуры до плюсовых значений, временами возможен снег с дождем. Тем не менее, синоптики прогнозируют вплоть до +7 к концу первой половины марта.

Ранее сообщалось, что морозная и пасмурная погода ожидается в Нижнем Новгороде на этой неделе.