Машина ДПС столкнулась с такси на перекрестке в Арзамасе Происшествия

В Нижегородской области произошло ДТП с участием автомобиля ДПС и такси. Инцидент случился поздним вечером 18 февраля в Арзамасе, на пересечении проспекта Ленина и улицы Севастопольская.

Согласно записям с камер видеонаблюдения, экипаж ДПС двигался с включенными спецсигналами и выполнял левый поворот на запрещающий сигнал светофора. Водитель встречного автомобиля не успел затормозить и избежать столкновения.

После удара машину ДПС развернуло, и она врезалась в припаркованные автомобили. Такси в результате столкновения вылетело с дороги, протаранив забор и урну.

По имеющейся информации, водитель такси получил серьезные травмы. Медики диагностировали у него черепно-мозговую травму, тупую травму живота и ожог брюшной стенки. Жена пострадавшего рассказала, что в момент удара он пробил головой лобовое стекло.

Напомним, что утром 20 февраля на М-7 в Володарском районе столкнулись две фуры. Теперь водителям приходится объезжать данный участок трассы.