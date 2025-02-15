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Происшествия

МВД: движение на М-7 под Нижним Новгородом частично восстановлено после ДТП

20 февраля 2025 10:09  [78] Происшествия

Фото: "Подслушано Дзержинск"

Движение на М-7 в Володарском районе после ДТП частично восстановлено, сообщили в пресс-службе нижегородской полиции. 

По данным ведомства, авария произошла на 366 км федеральной трассы "Волга" утром 20 февраля. Водитель фуры не справился с управлением, что привело к опрокидыванию транспортного средства. По информации ГУ МВД, он получил телесные повреждения.  

На месте происшествия продолжают работать сотрудники ГАИ, устанавливая все обстоятельства ДТП. Дорожные службы ликвидируют последствия аварии.

Отмечается, что движение в сторону Москвы восстановлено, но пока осуществляется только по одной полосе. Водителей просят соблюдать осторожность при проезде участка. Для объезда можно воспользоваться местными дорогами через Володарск и Ильиногорск с выездом на трассу М-7 на 356-м и 367-м километрах.

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Теги:
ДТП М-7 МВД
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