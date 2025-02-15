Легковушка загорелась на Ильинке в Нижнем Новгороде

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Легковой автомобиль загорелся на Ильинской улице Нижнего Новгорода днем 20 февраля. Видео с полыхающей машиной опубликовал телеграм-канал "Кстати".
Судя по размещенным в сети кадрам, инцидент произошел на пересечении Ильинки с улице Горького. Неравнодушные граждане бросились на помощь водителю, который принялся самостоятельно тушить машину.
Кстати, похожий инцидент произошел ранее в Сормове. Там из-за неисправности систем, механизмов и узлов сгорело отечественное легковое авто.
Также сообщалось, что на М-12 в Нижегородской области загорелся грузовик.
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