Легковушка загорелась на Ильинке в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: телеграм-канал "Кстати..."

Легковой автомобиль загорелся на Ильинской улице Нижнего Новгорода днем 20 февраля. Видео с полыхающей машиной опубликовал телеграм-канал "Кстати".

Судя по размещенным в сети кадрам, инцидент произошел на пересечении Ильинки с улице Горького. Неравнодушные граждане бросились на помощь водителю, который принялся самостоятельно тушить машину.

Кстати, похожий инцидент произошел ранее в Сормове. Там из-за неисправности систем, механизмов и узлов сгорело отечественное легковое авто.

Также сообщалось, что на М-12 в Нижегородской области загорелся грузовик.