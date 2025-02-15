Максим Черкасов рассказал студентам НГТУ о развитии промышленности в регионе Экономика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов в формате открытого диалога пообщался со студентами Нижегородского государственного технического университета (НГТУ) им. Р.Е. Алексеева.

В мероприятии также приняли участие ректор вуза Сергей Дмитриев, директор регионального Фонда развития промышленности Илья Тихонов, региональный представитель Фонда содействия инновациям, директор Технопарка «Анкудиновка» Тимур Радаев, ученики нижегородского лицея №38» — всего более 100 человек.

Максим Черкасов ответил на вопросы более 20 участников встречи.

«Было очень интересно пообщаться с ребятами. Приятно видеть их горящие глаза и живой интерес к нижегородской промышленности и сферам, где они могут реализоваться как профессионалы. Рассказал учащимся об инструментах, которые сегодня использует государство для развития бизнеса. Это очень широкий перечень, и важно, что консультации по всем действующим мерам поддержки в формате «одного окна» можно получить в региональном центре «Мой бизнес» и его филиалах в районах области», – сказал Максим Черкасов.

Кроме того, Илья Тихонов представил финансовые инструменты государственной поддержки, действующие в Нижегородской области, а Тимур Радаев рассказал о поддержке молодёжных стартапов.

Сергей Дмитриев отметил, что Нижегородский технический университет с полным основанием называют ведущим центром инженерных кадров для реального сектора экономики. 85% выпускников вуза работают на промышленных предприятиях Нижегородской области. 80 процентов руководителей предприятий региона – это выпускники нижегородского политеха.

«Наша научная и образовательная деятельность строится на основе взаимодействия с индустриальными партнерами и учитывает их потребности в специалистах того или иного профиля. Поэтому мы постоянно работаем в тесном контакте с региональным Минпромом и структурами, развивающими и поддерживающими предприятия реального сектора экономики, малого и среднего бизнеса. Уверен, что встреча с Максимом Черкасовым – это отличная возможность для студентов нашего университета больше узнать о том, что как работают механизмы развития промышленности и поддержки предпринимательства, и стимул к тому, чтобы попробовать свои силы на поприще предпринимательства», - подчеркнул Сергей Дмитриев.

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который осуществляет деятельность в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

По данным Минэкономразвития России, нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика» станет главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования. Одним из главных пунктов нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» было создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса. Работу по поддержке предпринимателей в этом направлении планируется продолжить в этом году в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».