Актриса Наталья Бочкарева открыла выставку в Нижнем Новгороде Культура и отдых

Фото: Александр Воложанин

Актриса Наталья Бочкарева, родившаяся в Нижнем Новгороде, попробовала себя в новом творческом направлении. 19 февраля в Нижегородском государственном художественном музее открылась ее персональная выставка картин.

Выставка получила название "С любовью к Родине моей" (0+) и посвящена трем городам, которые сыграли особую роль в жизни художницы: Нижнему Новгороду, Москве и Донецку.

Как отмечают в НГХМ, в своих работах Бочкарева передала образ Нижнего Новгорода с его кремлем и набережными, передала энергетику столицы и отразила мужественный характер Донецка, прошедшего через тяжелые испытания.

На вернисаже актриса не только представила свою живопись, но и выступила перед гостями, исполнив песню собственного сочинения.

Посетить выставку можно до 16 марта в здании музея на площади Минина и Пожарского, 2/2.

Напомним, что недавно у НИА "Нижний Новгород" вышло большое интервью с актрисой МХТ имени Чехова Софьей Евстигнеевой.