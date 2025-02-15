На что можно будет потратить новые выплаты за рождение детей
Нижегородскую канатную дорогу закроют с 10 апреля
В нижегородских вузах изменили правила поступления
Пятый мост через Оку в Нижнем Новгороде начнут строить в 2025 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Политика
20 февраля 2025 14:38  [77] Евгений Люлин: "Семьи участников СВО должны иметь льготы на подключение домов к электросетям"
20 февраля 2025 14:33  [81] Законопроект об объединении Нижнего Новгорода и Кстова внесут не раньше марта
20 февраля 2025 11:17  [175] Нижний Новгород примет XII Форум регионов России и Беларуси под знаком молодежного сотрудничества
20 февраля 2025 10:43  [186] Мошенники создали фейковый аккаунт еще одного нижегородского министра
19 февраля 2025 20:09  [350] Зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев посетил Казань
19 февраля 2025 19:15  [303] ОНФ выявил проблемы диспансеризации и предложил изменить систему
19 февраля 2025 18:59  [344] Представлен рейтинг самых медийных нижегородских политиков в Госдуме и Совфеде
19 февраля 2025 17:09  [318] Сатаев назвал критической ситуацию с нехваткой школ и детсадов в Лесном городке
19 февраля 2025 14:44  [236] США рассматривают возможность ввода войск на Украину под предлогом защиты месторождений
18 февраля 2025 19:13  [405] В ЗСНО представили нового министра экологии Нижегородской области
Политика

Евгений Люлин: "Семьи участников СВО должны иметь льготы на подключение домов к электросетям"

20 февраля 2025 14:38  [77] Политика

Фото: пресс-служба ЗСНО

19 февраля в Законодательном Собрании Нижегородской области состоялось заседание комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу. Парламентарии обсудили проект обращения к председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину о внесении изменения в Правила технологического присоединения к электрическим сетям.

В настоящее время правом на льготную ставку по технологическому присоединению имеют участники специальной военной операции, признанные ветеранами боевых действий, однако члены их семей указанной льготой не обладают.

«Мы столкнулись с ситуацией, когда члены семей участников СВО, занимающиеся строительством жилья, не могут получить льготное подключение к электросетям. Это несправедливо, ведь их близкие выполняют важные задачи в зоне боевых действий. Поэтому депутаты Законодательного Собрания намерены обратиться к Михаилу Владимировичу Мишустину, чтобы исправить ситуацию и предоставить льготы не только ветеранам, но и их семьям. Это не только улучшит положение семей участников СВО, но и будет способствовать развитию жилищного строительства в регионе», - подчеркнул председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

«В комитет по ЖКХ поступил ряд обращений от семей, чьи близкие находятся в зоне СВО. Они строят дома, но не могут воспользоваться льготами. Мы считаем, что внесение изменений в правила позволит поддержать эти семьи и даст им возможность быстрее обустроить свой быт. Наша инициатива уже получила поддержку со стороны правительства Нижегородской области. Надеемся, что предложенные изменения будут поддержаны на федеральном уровне», - отметил председатель комитета Законодательного Собрания по ЖКХ и ТЭК Владимир Беспалов.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Законодательное собрание
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
15 февраля 2025 08:54Как полиция ищет браконьеров на водоемах Нижегородской области
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph