Евгений Люлин: "Семьи участников СВО должны иметь льготы на подключение домов к электросетям" Политика

Фото: пресс-служба ЗСНО

19 февраля в Законодательном Собрании Нижегородской области состоялось заседание комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу. Парламентарии обсудили проект обращения к председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину о внесении изменения в Правила технологического присоединения к электрическим сетям.

В настоящее время правом на льготную ставку по технологическому присоединению имеют участники специальной военной операции, признанные ветеранами боевых действий, однако члены их семей указанной льготой не обладают.

«Мы столкнулись с ситуацией, когда члены семей участников СВО, занимающиеся строительством жилья, не могут получить льготное подключение к электросетям. Это несправедливо, ведь их близкие выполняют важные задачи в зоне боевых действий. Поэтому депутаты Законодательного Собрания намерены обратиться к Михаилу Владимировичу Мишустину, чтобы исправить ситуацию и предоставить льготы не только ветеранам, но и их семьям. Это не только улучшит положение семей участников СВО, но и будет способствовать развитию жилищного строительства в регионе», - подчеркнул председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

«В комитет по ЖКХ поступил ряд обращений от семей, чьи близкие находятся в зоне СВО. Они строят дома, но не могут воспользоваться льготами. Мы считаем, что внесение изменений в правила позволит поддержать эти семьи и даст им возможность быстрее обустроить свой быт. Наша инициатива уже получила поддержку со стороны правительства Нижегородской области. Надеемся, что предложенные изменения будут поддержаны на федеральном уровне», - отметил председатель комитета Законодательного Собрания по ЖКХ и ТЭК Владимир Беспалов.