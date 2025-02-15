В нижегородских вузах изменили правила поступления
На что можно будет потратить новые выплаты за рождение детей
Нижегородскую канатную дорогу закроют с 10 апреля
Пятый мост через Оку в Нижнем Новгороде начнут строить в 2025 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Культура и отдых
20 февраля 2025 14:53  [70] Бренд "Хохлома" представил коллекцию мебели на международной выставке ARTDOM
20 февраля 2025 14:17  [104] Актриса Наталья Бочкарева открыла выставку в Нижнем Новгороде
20 февраля 2025 12:09  [182] Усадьбу Савиновой в Нижнем Новгороде повторно выставили на торги
20 февраля 2025 11:14  [176] Детективный сериал снимут в Нижегородской области
19 февраля 2025 19:52  [289] 9% нижегородцев продлят День защитника Отечества отгулами
19 февраля 2025 18:28  [304] Бэнкси Нижегородский впервые разместил свои работы в Петербурге
19 февраля 2025 13:59  [284] Работу детских экологических лагерей обсудили в нижегородском Заксобрании
19 февраля 2025 13:58  [344] Снятый по рассказам Захара Прилепина сериал выйдет 18 февраля
19 февраля 2025 13:18  [342] Стандарт по сохранению исторической среды создан в Нижегородской области
19 февраля 2025 12:34  [269] Стартовал приём заявок на Международный телекинофорум "Новая реальность — 2025"
Культура и отдых

Бренд "Хохлома" представил коллекцию мебели на международной выставке ARTDOM

20 февраля 2025 14:53  [70] Культура и отдых

Фото: Александр Мурашкин

В Москве стартовала международная выставка ARTDOM, объединяющая ведущих дизайнеров, архитекторов и производителей мебели. Впервые на этом мероприятии представлен стенд бренда "Хохлома", демонстрирующий, как народные художественные промыслы адаптируются к современным интерьерным решениям.  

Экспозиция оформлена в виде современной русской избы, где традиционные мотивы сочетаются с актуальными дизайнерскими тенденциями. Распахнутые двери символизируют гостеприимство, центральное место занимает печь, а "сказочное" зеркало словно соединяет прошлое, настоящее и будущее, показывая, что русский стиль остается востребованным и динамичным.  

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, участие бренда "Хохлома" в выставке доказывает, что традиционный промысел востребован в современных интерьерах и открывает новые возможности для его развития.  

Гостям выставки представлена коллекция мебели и предметов декора, разработанная дизайнером Аленой Ахмадуллиной. Среди ключевых экспонатов:  

- Диван "Хохлома", повторяющий узоры традиционной "кудрины",  
- Стол "Волга", форма которого напоминает изгиб русла реки,  
- Стулья "Лепестки", выполненные в плавных природных линиях.  

Большинство предметов изготовлено из массива дуба, что делает их не просто элементами интерьера, а семейными реликвиями, передающимися из поколения в поколение.  

Декоративные элементы стенда созданы вручную мастерами фабрики "Хохломская роспись" в Семенове. Экспонаты являются коллекционными, каждый имеет подпись автора и уникальный номер.  

Стенд бренда стал не только частью основной экспозиции, но и вошел в деловую программу выставки. В рамках пресс-завтрака с представителями бренда обсуждалась тема переосмысления хохломы в современном дизайне и роль народных промыслов в актуальной культурной среде.  

Как отметила основатель ARTDOM Дарья Золотова, бренд "Хохлома" наглядно показывает, как традиционные мотивы могут органично вписываться в современные интерьеры, оставаясь аутентичными и сохраняя историческое наследие.  

Одним из ярких событий стал перформанс "Хлеб всему голова", в котором художница Серафима Красникова, артисты Томасина Москаленко, Екатерина Смирнова и музыкант Митя Бортников представили легенды о хохломе в творческом формате.  

Выставка ARTDOM продлится с 20 по 22 февраля, ожидается, что ее посетят около 40 тысяч человек. В этом году участие принимают 375 компаний, работающих в сфере дизайна, производства мебели, освещения и декоративных решений. Цель мероприятия — создать платформу для сотрудничества и развития бизнеса в интерьерно-дизайнерской индустрии.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
НХП Торговля Хохлома
Поделиться:
Новости по теме
11 февраля 2025 13:35  [506] АНО "Хохлома" запустила Всероссийский конкурс с призовым фондом 3 млн рублей
16 августа 2024 08:30  [916] Правительство региона будет развивать хохломскую роспись вместе с ООО "Хохлома"
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
15 февраля 2025 08:54Как полиция ищет браконьеров на водоемах Нижегородской области
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph