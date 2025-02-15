Бренд "Хохлома" представил коллекцию мебели на международной выставке ARTDOM Культура и отдых

Фото: Александр Мурашкин

В Москве стартовала международная выставка ARTDOM, объединяющая ведущих дизайнеров, архитекторов и производителей мебели. Впервые на этом мероприятии представлен стенд бренда "Хохлома", демонстрирующий, как народные художественные промыслы адаптируются к современным интерьерным решениям.

Экспозиция оформлена в виде современной русской избы, где традиционные мотивы сочетаются с актуальными дизайнерскими тенденциями. Распахнутые двери символизируют гостеприимство, центральное место занимает печь, а "сказочное" зеркало словно соединяет прошлое, настоящее и будущее, показывая, что русский стиль остается востребованным и динамичным.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, участие бренда "Хохлома" в выставке доказывает, что традиционный промысел востребован в современных интерьерах и открывает новые возможности для его развития.

Гостям выставки представлена коллекция мебели и предметов декора, разработанная дизайнером Аленой Ахмадуллиной. Среди ключевых экспонатов:

- Диван "Хохлома", повторяющий узоры традиционной "кудрины",

- Стол "Волга", форма которого напоминает изгиб русла реки,

- Стулья "Лепестки", выполненные в плавных природных линиях.

Большинство предметов изготовлено из массива дуба, что делает их не просто элементами интерьера, а семейными реликвиями, передающимися из поколения в поколение.

Декоративные элементы стенда созданы вручную мастерами фабрики "Хохломская роспись" в Семенове. Экспонаты являются коллекционными, каждый имеет подпись автора и уникальный номер.

Стенд бренда стал не только частью основной экспозиции, но и вошел в деловую программу выставки. В рамках пресс-завтрака с представителями бренда обсуждалась тема переосмысления хохломы в современном дизайне и роль народных промыслов в актуальной культурной среде.

Как отметила основатель ARTDOM Дарья Золотова, бренд "Хохлома" наглядно показывает, как традиционные мотивы могут органично вписываться в современные интерьеры, оставаясь аутентичными и сохраняя историческое наследие.

Одним из ярких событий стал перформанс "Хлеб всему голова", в котором художница Серафима Красникова, артисты Томасина Москаленко, Екатерина Смирнова и музыкант Митя Бортников представили легенды о хохломе в творческом формате.

Выставка ARTDOM продлится с 20 по 22 февраля, ожидается, что ее посетят около 40 тысяч человек. В этом году участие принимают 375 компаний, работающих в сфере дизайна, производства мебели, освещения и декоративных решений. Цель мероприятия — создать платформу для сотрудничества и развития бизнеса в интерьерно-дизайнерской индустрии.