Глеб Никитин провел переговоры с бизнес-сообществом ОАЭ Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Делегация Нижегородской области под руководством губернатора Глеба Никитина провела ряд встреч с представителями бизнеса в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

Одним из ключевых пунктов визита стало посещение дубайской производственной площадки нижегородской компании "ХРОМОС Инжиниринг", которая выпускает аналитическое оборудование для химической, нефтехимической и газовой промышленности.

Глеб Никитин отметил, что продукция предприятия востребована за рубежом, что позволило сначала запустить в Дубае небольшую производственную линию, а затем приступить к строительству завода. По его словам, вырученные от международных контрактов средства компания направляет на развитие своих площадок в Дзержинске и Нижнем Новгороде.

На встрече обсудили технические вопросы, связанные с реализацией проектов, а также возможные изменения нормативных актов. Кроме того, рассматривалась перспектива участия предприятия в образовательных инициативах, включая программу "Профессионалитет". Одним из приоритетных направлений сотрудничества станет взаимодействие "ХРОМОС Инжиниринг" с Нижегородским центром стандартизации и метрологии (ЦСМ) в интересах резидентов особой экономической зоны "Кулибин".

Делегация также посетила Dubai Internet City (DIC) и Dubai Silicon Oasis (DSO) — ведущие технологические кластеры ОАЭ, где работают стартапы и IT-компании. Гостям представили платформу in5, которая поддерживает малый и средний бизнес, а также инновационные проекты в области технологий, медиа и дизайна.

Глеб Никитин подчеркнул, что Нижегородская область заинтересована в развитии аналогичных направлений. На встрече нижегородская сторона презентовала региональные IT-проекты, включая разработки в сфере искусственного интеллекта и межвузовский IT-кампус "НЕЙМАРК".

Обсуждалась возможность привлечения нижегородских научно-исследовательских институтов к работе в сфере информационно-коммуникационных технологий, а также участие региона в международных образовательных мероприятиях. Кроме того, речь шла о создании акселерационной программы для нижегородских стартапов, что позволит молодым IT-разработчикам выйти на международный рынок и привлечь инвестиции.

Еще одной важной частью визита стало посещение филиала Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова в Дубае.

Глеб Никитин выразил благодарность руководству вуза за организацию встречи с российскими IT-специалистами, работающими в ОАЭ. В неформальной обстановке обсуждались меры поддержки, которые могли бы способствовать возвращению специалистов на родину. По итогам беседы будет проведен анализ действующих программ поддержки, чтобы адаптировать их под актуальные запросы специалистов.