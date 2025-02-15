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Общество

Почти 4 000 нижегородских школьников и студентов присоединились к Международному конкурсу сочинений "Без срока давности"

21 февраля 2025 12:04  [65] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Около 4 000 тысяч школьников и студентов учреждений среднего профессионального образования Нижегородской области присоединились к Международному конкурсу сочинений «Без срока давности».

Проект реализуется с 2020 года Министерством просвещения России совместно с Московским педагогическим государственным университетом. Основная миссия конкурса - сохранение исторической памяти о жертвах военных преступлений нацистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны, воспитание патриотизма у подрастающего поколения.

В этом учебном году конкурсантам предлагали написать сочинения по таким направлениям, как «Преступления против детства», «Артек» в годы Великой Отечественной войны», «Нацисты и их пособники, преступления против человечности», «Нацизм и неонацизм: история и современность», «Трагедия и подвиг мирного населения в произведениях искусства», «Моя семья в годы войны: путь к Победе» и др.

Работы школьников и студентов оценивались сначала на уровне образовательных учреждений, а затем на муниципальном этапе конкурса. В результате на региональный этап вышли авторы более 200 лучших сочинений, именно они боролись за право выхода в финал.

«Сохранение памяти о трагедиях прошлого – единственный путь к пониманию ценностей мира и человеческой жизни. Вдохновляя молодое поколение на изучение истории, мы не только увековечиваем подвиги наших предков, но и формируем будущее, основанное на мудрости и сострадании», – подчеркнул министр образования и науки Нижегородской области Михаил Пучков.

Министр отметил, что в этом году на региональный этап конкурса поступило на 10% больше работ, чем годом ранее. Это свидетельствует не только о популяризации самого проекта, но и том, что дети и подростки хорошо осознают значимость сохранения исторической правды и активно вовлекаются в эту миссию.

Так, ученица 5-го класса Муравьихинской школы Дальнеконстантиновского муниципального округа Олеся Гневашева написала сочинение в рамках тематического направления «Уничтожение голодом и создание заведомо невыносимых условий существования». В своей работе она рассказала об экспозиции школьного музея, созданной к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Основным лейтмотивом сочинения стала похоронка о смерти пулеметчика Константина Николаевича Свистунова, защищавшего Ленинград.

«История, которую я передала, изложена в необычном виде – через слова самой похоронки, а также личные вещи бойца. Моей идеей было оживить эти исторические предметы, чтобы именно от их лица и была рассказана история моего земляка», – поделилась школьница.

По итогам областного этапа конкурса в финал вышли только четыре работы – по одной в каждой возрастной категории (5-7 классы школ, 8-9 классы школ, 10-11 классы школ и работы студентов колледжей и техникумов). В финале их будут оценивать вместе с сочинениями детей и молодежи из других регионов России, а также зарубежных стран: Беларуси, Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана, Молдовы и Южной Осетии.

Победители и призеры конкурса будут приглашены в Москву вместе со своими педагогами-наставниками. Их награждение пройдет в преддверии празднования Дня Победы.

Напомним, патриотическое воспитание подрастающего поколения – одно из направлений работы в рамках нового национального проекта «Молодежь и дети», стартовавшего с 2025 года по поручению президента Владимира Путина.

Нацпроект выполняет задачи, ранее предусмотренные в нацпроектах «Образование», «Наука и университеты». Он направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей, воспитания ответственного и высоконравственного человека. В центре нацпроекта – строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Отдельное внимание уделено поддержке талантливой молодежи, в том числе молодых специалистов.

В настоящее время нацпроект «Молодежь и дети» включает девять федеральных проектов и программ: «Россия – страна возможностей», «Мы вместе», «Россия в мире», «Все лучшее детям», «Ведущие школы», «Педагоги и наставники», «Создание сети современных кампусов», «Университеты для поколения лидеров», «Профессионалитет».

Напомним, что по указу Президента России Владимира Путина 2025 год объявлен Годом защитника Отечества. Соответствующее решение принято в ознаменование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

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Теги:
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