Эксперт-мониторинг событий с 14 по 21 февраля 2025 года от АНО "Минин-центр" Политика

Эксперты "Минин - центра" анализируют события уходящей недели, влияющие на социально-политическую ситуацию в мире, России и Нижегородской области, в которых проявляются долговременные тенденции.

Темы недели – "Смена парадигм мировой политики", "Проблема системной организации трудовых процессов", "Нижегородская делегация в ОАЭ: новые горизонты сотрудничества".

Федеральная тема – Смена парадигм мировой политики

Эксперт "Минин-центра", доцент ИМОМИ ННГУ им. Н.И. Лобачевского, к.ист.н. Сергей Кривов считает, что прошедшая неделя была богата на события.

"14-16 февраля прошла конференция по безопасности в Мюнхене, которую многие сравнили с «Мюнхенской речью Путина» 2007 г. Возглавлявший американскую делегацию вице-президент США Джей Ди Вэнс произнес речь, которая была воспринята как едва ли не эпохальный разворот в мировой политике. Суть его тезисов – угроза не от России и Китая, а изнутри – можно трактовать двояко. Либо речь идет о провозглашении «перезагрузки» Западного мира, либо это официальное объявление войны противоположному лагерю, обозначаемому в литературе как «глобалисты», «леволиберальный интернационал», а в узком американском контексте как deep state («глубинное государство»). Последовавшая за этим реакция, включая слёзы Председателя Мюнхенской конференции Кристофа Хойсгена на заключительной церемонии, позволили многим говорить о начале битвы двух сил внутри Западного мира.

Объективности ради надо отметить, что даже внутри США курс Трампа вызывает хоть пока и скрытое, но очевидное сопротивление. Беспрецедентное количество первых указов (72!) и масштабы кадровых перестановок говорят об остроте внутренней ситуации. Демократов трудно назвать полностью проигравшими: К. Харрис набрала ожидаемые 226 голосов выборщиков, победив во всех «синих» штатах, включая самый крупный – Калифорнию (54 голоса), где даже заговорили о референдуме об отделении. Очевидно, что в ноябре 2026 года на промежуточных выборах ситуация с большой степенью вероятности может поменяться. За пределами США на Демократическую партию традиционно ориентируются евро-атлантические структуры, включая ЕС и НАТО. Неудивительно, что по ходу российско-украинского конфликта именно Урсула фон дер Ляйен и Йенс Столтенберг озвучивали наиболее радикальные призывы к войне до победы. Несмотря на то, что они представляют союзы национальных государств, в последнее десятилетие и Европейская комиссия, и Секретариат НАТО, уже в третий раз возглавляемый не кадровым военным, а бывшим премьер-министром, по сути, приобрели международную субъектность с попытками перехвата инициативы в принятии решений. В этой связи критика Трампа в адрес НАТО это чаще всего не отрицание самой идеи военного альянса, а недовольство его внутренней «деформацией» в сторону наднациональной глобалистской структуры. Наконец, Франция и Великобритания стали осознавать себя ядром новой европейской архитектуры безопасности («Новая Антанта»), что объективно делает их третьим участником условной антитрамповской коалиции.

В понедельник 17 февраля в Париже Э. Макрон собрал лидеров 5 европейских государств, включая Великобританию, а также Председателей Еврокомиссии и Европейского Совета. Основным вопросом стала отправка миротворцев на Украину после завершения конфликта как важнейший элемент «гарантий безопасности». Однако, судя по сообщениям, лишь сам Макрон и британский премьер Стармер поддержали эту идею. Премьер Италии Мелони, присутствовавшая, кстати, на инаугурации Трампа 20 января, по сути, вообще отказалась обсуждать этот вопрос. Испания заняла очень уклончивую позицию, а Польша ещё до саммита исключили отправку своих военных в зону конфликта.

Во вторник 18 февраля в Эр-Рияде состоялась встреча американской и российской делегаций. Американцев представляли госсекретарь М. Рубио, советник по национальной безопасности М. Уолтц, спецпосланник Трампа по Ближнему Востоку С. Уиткофф. Россия была представлена министром иностранных дел С. Лавровым, помощником Президента Ю. Ушаковым и Главой Российского фонда прямых инвестиций К. Дмитриевым. Прежде всего, обращает на себя внимание отсутствие на переговорах силовиков. Хотя в первоначальном варианте российскую делегацию должен был возглавлять С. Нарышкин, глава Службы внешней разведки, потом стало ясно, что это будет Лавров. Очевидно, что такой факт изначально говорил, что вопросы боевых действий, заключения перемирия, прекращения огня и так далее обсуждаться не будут. При этом стороны пусть и косвенно намекнули, что обсуждался и вопрос о личной встрече Путина и Трампа.

В среду 19 февраля в Париже состоялась вторая встреча европейских государств, куда были приглашены те, кого не было в понедельник. При этом очное участие было только со стороны исполняющего обязанности Президента Румынии и премьер-министра Люксембурга. Остальные приняли участие в рамках видеоконференции. В отличие от понедельника повестка данного саммита хранилась в секрете. Впоследствии Макрон и Стармер дезавуировали свои заявления об отправке миротворческих контингентов, учитывая резко негативную реакцию России.

Однако наиболее ярким событием стала заочная «перепалка» Трампа и Зеленского. Американский президент назвал своего коллегу «диктатором без выборов» и заявил о его 4% рейтинге. В свою очередь Зеленский фактически обвинил Трампа в озвучивании российских нарративов.

Многие наблюдатели заговорили о смене парадигм мировой политики. Добавило остроты заявление внешнеполитического ведомства Китая, что все страны, включая Европу, должны быть за столом переговоров, что коррелируется с позицией Киева, назвавшего переговоры в Саудовской Аравии «сепаратными».

При этом нужно принимать во внимание, что пока речь идет лишь об уровне риторики и достаточно мало конкретики о реальных, «закулисных» переговорах и возможных договоренностях.

Рискнем предположить, что в этой связи стратегия Трампа заключается не в стремлении «прекратить войну», а дистанцироваться от токсичной Украины, переложив её на своих политических оппонентов. Очевидно, что события на фронтах специальной военной операции говорят о невозможности нанесения военного поражения российской армии и выхода ВСУ даже не только на границы 1991 года, а на линию до 24.02.2024 года.

В этой связи неочевидно, что риторика Трампа и его команды была бы аналогичной, например, в конце 2022 года на волне эйфории на Западе и на Украине в связи с отходом российских войск с большей части Харьковской области и с Правобережья Днепра и оставлением Херсона. То есть, это вполне закономерная реакция на военные успехи российских вооруженных сил. Более того, специальная военная операция продолжается. По состоянию на сегодняшний день российские войска освободили большую часть (64%) территории, захваченной в августе прошлого года части Курской области. Завершено взятие под контроль Торецка (Дзержинск), завершается штурм в Часовом Яре. В направлении крупнейшего узла обороны противника в Покровске осуществляются мероприятия по его охвату, прежде всего с востока, к северу от трассы Покровск–Константиновка, что в стратегическом плане приведет к рассечению всей группировки украинских войск на этом направлении. Также активизировались действия ВС РФ и севернее в направлении реки Оскол. Очевидно, что это во многом объясняется недостатком резервов у противника, а значит ставит перед ним ряд неприятных вопросов, включая расширение мобилизационного возраста на категорию 18-24 года.

В то же время украинская тема всё более становится обременительной и для Запада. Подрыв Северных потоков, нахождение атомных электростанций в зоне конфликта, удары по инфраструктурным объектам и так далее. Именно принимая во внимание эти и другие обстоятельства, новая американская администрация стремится переложить ответственность, а, следовательно, и весьма вероятную роль проигравшего на своих политических оппонентов.

При этом часто слышны мнения, что Трамп ставит на то, чтобы «оторвать» Россию от стратегического союза с Китаем, который рассматривается в качестве главного геополитического противника Америки, а возможно и от других стран «оси зла» - КНДР, Кубы и Ирана. Возможно среди части американской элиты и есть такие намерения. Однако, надо принимать во внимание, что сам «разворот на Восток» является для России стратегическим, то есть объясняется не конъюнктурными соображениями, а вполне разумными доводами, что страны Востока, а в современной терминологии – «Глобального Юга», в перспективе станут основным драйвером не только экономического роста, но и технологического прогресса. Кроме того, обещание отмены санкций сегодня не выглядит столь привлекательным, как это могло бы быть во времена крымских событий.

Во-первых, экономика России адаптировалась к изменившимся условиям, и резкий разворот в сторону Запада может сопровождаться серьезными рисками. Во-вторых, за счет поставок подсанкционных товаров вокруг России сформировалась целая группа стран, включая и стратегически важные, прежде всего на постсоветском пространстве. Безусловно, что российская экономика стала зависимой от них, однако и эти страны также зависят от тех цепочек поставок, которые выстроились за последние три года. Как бы не развивались на уровне официальной риторики отношения с Арменией и Казахстаном, но их зависимость от российского рынка стала выше, а значит и нет стимулов к их сворачиванию. На этой же основе наблюдается явное улучшение с Грузией и Узбекистаном, и даже, несмотря на инцидент с самолетом, с Азербайджаном. Поставляя более дешевую нефть в Китай и Индию, Россия имеет свои рычаги влияния на две ведущие страны Глобального Юга. При этом в отличие от Запада, который жестко институционализирован в рамках евро-атлантических интеграционных структур и «идей солидарности демократического мира», здесь у России есть возможности как лавирования между интересами различных игроков, так и перспективы дифференциации внешнеэкономических связей, а значит снижен риск возможного шантажа введением односторонних ограничений. Конечно, это не исключает заинтересованности российской стороны в возобновлении отношений по ряду направлений, включая те, которые пока не могут заменить партнёры из незападного мира.

Очевидно, что в Белом доме это также понимают. Поэтому, скорее всего, в ближайшее время мы столкнемся с интенсификацией контактов между РФ и США, а возможно и с рядом других стран Запада. Наш прогноз, высказанный в прошлом мониторинге о том, что стороны выйдут на реальные переговорные позиции к концу текущего года, остается базовым. Вопреки ряду высказываний, Трамп тоже не имеет всей полноты рычагов воздействия на украинское руководство. Количество поставленного уже вооружения недостаточно, чтобы переломить ход боевых действий, однако украинский фронт пока не развалился, и сила инерции здесь позволит ещё за счёт перегруппировок не допустить глубоких прорывов со стороны российской армии. Наконец, позволим себе сделать предположение, что и само российское военно-политическое руководство не стремится к форсированию событий. Одномоментный развал фронта может привести к непредсказуемым событиям и непрогнозируемым действиям со стороны многих «заинтересованных сторон». Кроме того, удержание и контроль огромной, по европейским меркам, территории потребует от России кратного увеличения ресурсов, включая резкое наращивание группировки, не говоря уже о гуманитарных проблемах на контролируемых территориях.

Федеральная тема – Проблема системной организации трудовых процессов

Эксперт "Минин-центра", профессор НИУ РАНХ и ГС, д.филос.н. Андрей Дахин отмечает, что на текущей неделе заместитель председателя правительства Татьяна Голикова и министр труда и социальной защиты Антон Котяков представили на заседании профильного комитета Государственной думы РФ национальный проект «Кадры».

"Заявленная стоимость проекта составляет 116 млрд руб., включая 113 млрд руб. из федерального бюджета, а заявленные цели формулируются исходя из необходимости заместить вышедших на пенсию 10,1 млн человек и привлечь еще 800 тыс, - то есть к 2030 году в экономику необходимо привлечь в общей сложности без малого 11 млн новых работников. Основной приоритет «Кадров» – это новая модель управления кадровым обеспечением страны, которая должна снизить дефицит рабочих рук на 3,4% к 2030 г. Событие позволяет заключить: в правительстве РФ появилось понимание того, что проблема кадрового обеспечения народного хозяйства страны стоит остро, что она не решается «сама собой» через повышение рождаемости или завоз мигрантов, что это проблема системной организации трудовых процессов.

Нацпроект включает в себя четыре федеральных проекта. Первый направлен на совершенствование управления рынком труда и предполагает подготовку ежегодного семилетнего прогноза кадровой потребности. Второй проект направлен на изменение контрольных цифр приема и последующее трудоустройство выпускников на востребованные рабочие места. Для этого планируется создать 298 центров карьеры на базе вузов. Согласно заложенным показателям трудоустраиваться после университета должны 80% выпускников. Третий проект направлен на переподготовку кадров. В него войдут мероприятия для граждан, которые испытывают трудности с поиском работы, граждан с ограниченными возможностями и участников СВО. Четвертый проект направлен на повышение престижа рабочих профессий.

Остроту задачи во что бы то ни стало найти недостающие рабочие руки и методы её решения отражает недавно предложенный законопроект Минэкономразвития, направленный на повышение гибкости рынка труда, который не был поддержан администрацией президента РФ. Точнее, государственно-правовое управление президента (ГПУ АП) вынесло отрицательный отзыв на законопроект Минэкономразвития, предлагающий внести изменения в Трудовой кодекс с целью увеличения лимитов по сверхурочному труду в два раза (до четырех часов в день и 240 часов в год), введения нормы по оплате всех сверхурочных часов сверх планки в 120 часов в двойном размере, сокращения срока уведомления работника об изменениях условий трудового договора по инициативе работодателя до одного месяца и др. Обоснованы изменения, в частности, мнением представителей РСПП и «Деловой России», что народ очень хочет работать больше, а предприятия готовы больше платить. Наиболее острый характер разногласий инициаторов законопроекта и ГПУ АП касается норм по сверхурочной работе. Многие аргументы ГПУ соответствуют позиции профсоюзов, которые выступали за то, чтобы нормы по увеличенным переработкам были предметом отраслевого регулирования и отраслевых соглашений (а не меняли положения Трудового кодекса, распространяющиеся на работников всех сфер).

В этой теме сталкиваются также формально-бюрократические подходы к решению кадровой проблемы (обеспечить количественный показатель роста числа занятых) и содержательные подходы (больше переработки, больше усталость и снижение качества работы). Как отмечают эксперты, кратное увеличение возможностей переработки для медицинских работников, водителей общественного транспорта и других отраслей, где есть дефицит кадров, действительно может открыть для трудящихся дополнительные финансовые возможности, но значительно увеличивает риск несчастных случаев.

На настоящий момент времени перспективы законопроекта туманны, но очевидно, что работа над ним будет продолжаться, и, доработанная с учетом замечаний ГПУ АП, версия появится довольно скоро".

Региональная тема – Нижегородская делегация в ОАЭ: новые горизонты сотрудничества

Эксперт "Минин-центра", директор научно-образовательного центра востоковедения, доцент кафедры международной журналистики НГЛУ им. Н.А. Добролюбова, к.ист.н. Эрадж Боев считает, что визит делегации Нижегородской области в Объединенные Арабские Эмираты открывает новую страницу сотрудничества региона с этим ближневосточным государством.

"Высокий уровень представительства – делегацию возглавил губернатор Глеб Никитин – свидетельствует о важности развития торгово-экономических связей со странами арабского мира для руководства области.

Для России Объединенные Арабские Эмираты являются перспективным экономическим партнером в силу ряда причин. Во-первых, на сегодняшний день экономика ОАЭ демонстрирует высокие темпы роста не только на региональном, но и на международном уровне. Эта страна располагается в ключевом со стратегической точки зрения регионе, который является важнейшим транспортным хабом, обеспечивающим логистическое взаимодействие между тремя частями света – Европой, Азией и Африкой.

Являясь одним из крупнейших экспортеров нефти и газа, Эмираты имеют дифференцированную экономику и активно развивают высокие технологии. Крупный бизнес в ОАЭ заинтересован в сетевом взаимодействии и расширении международного сотрудничества, демонстрируя готовность к инвестированию в наукоемкие сферы экономики других стран. Примером такого взаимодействия является сотрудничество коммерческих компаний из ОАЭ с Российским фондом прямых инвестиций, в рамках которого за последние 10 лет было реализовано около 60 совместных проектов. При этом ОАЭ испытывают потребность в сельскохозяйственной продукции, в первую очередь продуктов мясомолочной промышленности. В страну также активно импортируются продукты нефтехимии. Являясь членом многих международных объединений регионального и трансрегионального характера – таких, как Лига арабских государств, Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива, Организация исламского сотрудничества, ОПЕК, БРИКС и другие - Объединенные Арабские Эмираты во внешнеполитической сфере придерживаются сбалансированного курса, что объясняется прагматическим подходом руководства страны. ОАЭ, как и другие арабские страны, отказались присоединяться к антироссийским санкциям США и ЕС.

Развитие сотрудничества России и Объединенных Арабских Эмиратов полностью согласуется с отдельными положениями утвержденной в 2023 году Концепцией внешней политики РФ, предусматривающими курс на укрепление взаимовыгодного сотрудничества со странами Организации исламского сотрудничества, Лиги арабских государств и ССАГПЗ.

Нижегородская область развивает со странами арабского мира, и в том числе с ОАЭ, активное сотрудничество в торгово-экономической и научно-образовательной сфере. Укрепляются связи нижегородских вузов с университетами Объединенных Арабских Эмиратов. Так, с 2023 года действует соглашение о сотрудничестве между Нижегородским государственным лингвистическим университетом и Университетом Шарджи. В 2024 году Нижний Новгород, являясь одной из площадок для проведения мероприятий в рамках БРИКС, принял большое количество официальных зарубежных делегаций, в том числе из арабских государств. В июне 2024 года Нижний Новгород для участия в саммите БРИКС посетил министр иностранных дел ОАЭ шейх Абдулла бен Заид Аль Нахайян. На 8-й встрече министров промышленности стран БРИКС, состоявшейся в Нижнем Новгороде в августе 2024 года, присутствовали представители министерства промышленности и передовых технологий ОАЭ. А в начале февраля 2025 года губернатор Глеб Никитин провел встречу с главой представительства Лиги арабских государств в Российской Федерации, послом Валидом Хамидом Шилтагом.

Поездка нижегородской делегации в ОАЭ позволяет закрепить достигнутый уровень сотрудничества и создать условия для его дальнейшего развития. Этому способствуют переговоры губернатора Глеба Никитина и представителей его команды с руководством Торгово-промышленной палаты ОАЭ, Палаты цифровой экономики эмирата Дубай, участие нижегородских агропредприятий в работе продовольственной выставки «Галфуд Дубай 2025». Специалисты в сфере цифровых технологий из Эмиратов получили приглашение на ежегодную конференцию «Цифровая индустрия промышленной России» в Нижнем Новгороде, а их нижегородские коллеги смогут посетить IT-выставку «North Star» в ОАЭ. Также важным событием стала презентация нижегородской делегацией деятельности межвузовского IT-кампуса «Неймарк».

В целом, визит нижегородской делегации в Объединенные Арабские Эмираты можно расценивать как важное мероприятие, направленное на укрепление внешнеэкономических связей Нижегородской области с арабским миром".