Вспышки китайского метапневмовируса зафиксированы в России

В нескольких регионах России выявлены случаи заражения метапневмовирусом, который ранее был зафиксирован в Китае. Наибольшему риску подвергаются дети, а поликлиники оказались перегружены из-за потока заболевших.
Очаги инфекции выявлены в Татарстане, Бурятии, республике Алтай и Свердловской области. По предварительной версии, вирус мог быть завезен туристами, вернувшимися с отдыха.
Особенно уязвимы дети. Родители сообщают о переполненных поликлиниках и часах ожидания приема. В родительских чатах обсуждают, что болезнь распространяется стремительно, а медицинская помощь оказывается с задержками.
"Мы сидим в очереди уже два часа, а некоторые – больше пяти. Все в шоке, дети больные, места нет, люди ругаются", – рассказала мать заболевшего ребенка в беседе с 360.ru.
Метапневмовирус вызывает жар до 38 градусов, сильный кашель, одышку и озноб. В некоторых случаях инфекция осложняется бронхитом или пневмонией. Родители отмечают, что жаропонижающие препараты часто не помогают.
По словам вирусолога Виктора Зуева, передача заболевания происходит преимущественно воздушно-капельным путем, но в редких случаях возможно заражение через контакт с зараженными предметами.
Чтобы снизить риск заражения, специалисты советуют:
- избегать массовых скоплений людей и носить маски в общественных местах;
- одежда по погоде – переохлаждение может ослабить иммунитет;
- здоровый образ жизни – полноценное питание, физическая активность и режим дня помогают организму справляться с вирусами.
Эксперты связывают рост вирусных инфекций с увеличением количества международных поездок. Путешественники контактируют с носителями новых возбудителей, что способствует их распространению.
Медики рекомендуют при появлении первых симптомов сразу обращаться к врачу. Только специалист сможет точно диагностировать заболевание и назначить корректное лечение.
Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+