В нижегородских вузах изменили правила поступления
На что можно будет потратить новые выплаты за рождение детей
Нижегородскую канатную дорогу закроют с 10 апреля
Пятый мост через Оку в Нижнем Новгороде начнут строить в 2025 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
21 февраля 2025 17:00  [7] Совет ветеранов АПЗ занял первое место в городском смотре-конкурсе первичек
21 февраля 2025 16:50  [43] Вспышки китайского метапневмовируса зафиксированы в России
21 февраля 2025 16:15  [105] Нижегородцам посоветовали съедать не более пяти блинов в день
21 февраля 2025 16:02  [139] Озвучена программа празднования Масленицы-2025 в Нижнем Новгороде
21 февраля 2025 15:34  [135] Нижегородский салон красоты закрыли из-за антисанитарии
21 февраля 2025 15:06  [110] В деревне Большая Арья Уренского округа торжественно открыли новый ФАП
21 февраля 2025 15:03  [134] 43 млн спам-звонков зафиксировали в Нижегородской области за год
21 февраля 2025 14:44  [135] Нижегородская епархия отправила подарки для участников СВО
21 февраля 2025 14:38  [127] Председатель профкома АПЗ встретился с участниками СВО
21 февраля 2025 14:16  [155] Полицейские выявили незаконную торговлю "незамерзайкой" в Нижнем Новгороде
Общество

Вспышки китайского метапневмовируса зафиксированы в России

21 февраля 2025 16:50  [43] Общество

В нескольких регионах России выявлены случаи заражения метапневмовирусом, который ранее был зафиксирован в Китае. Наибольшему риску подвергаются дети, а поликлиники оказались перегружены из-за потока заболевших.  

Где зарегистрированы случаи заболевания  

Очаги инфекции выявлены в Татарстане, Бурятии, республике Алтай и Свердловской области. По предварительной версии, вирус мог быть завезен туристами, вернувшимися с отдыха.  

Особенно уязвимы дети. Родители сообщают о переполненных поликлиниках и часах ожидания приема. В родительских чатах обсуждают, что болезнь распространяется стремительно, а медицинская помощь оказывается с задержками.  

"Мы сидим в очереди уже два часа, а некоторые – больше пяти. Все в шоке, дети больные, места нет, люди ругаются", – рассказала мать заболевшего ребенка в беседе с 360.ru.  

Как проявляется вирус и чем он опасен  

Метапневмовирус вызывает жар до 38 градусов, сильный кашель, одышку и озноб. В некоторых случаях инфекция осложняется бронхитом или пневмонией. Родители отмечают, что жаропонижающие препараты часто не помогают.  

По словам вирусолога Виктора Зуева, передача заболевания происходит преимущественно воздушно-капельным путем, но в редких случаях возможно заражение через контакт с зараженными предметами.  

Как защититься от инфекции  

Чтобы снизить риск заражения, специалисты советуют:  

- избегать массовых скоплений людей и носить маски в общественных местах;
- одежда по погоде – переохлаждение может ослабить иммунитет;
- здоровый образ жизни – полноценное питание, физическая активность и режим дня помогают организму справляться с вирусами.  

Почему появляются новые вирусы  

Эксперты связывают рост вирусных инфекций с увеличением количества международных поездок. Путешественники контактируют с носителями новых возбудителей, что способствует их распространению.  

Медики рекомендуют при появлении первых симптомов сразу обращаться к врачу. Только специалист сможет точно диагностировать заболевание и назначить корректное лечение.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Здоровье Коронавирус
Поделиться:
Новости по теме
21 февраля 2025 11:47  [216] Новый коронавирус нашли у летучих мышей в Гонконге: миру грозит новая пандемия?
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
15 февраля 2025 08:54Как полиция ищет браконьеров на водоемах Нижегородской области
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph