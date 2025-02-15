Вспышки китайского метапневмовируса зафиксированы в России Общество

В нескольких регионах России выявлены случаи заражения метапневмовирусом, который ранее был зафиксирован в Китае. Наибольшему риску подвергаются дети, а поликлиники оказались перегружены из-за потока заболевших.

Где зарегистрированы случаи заболевания

Очаги инфекции выявлены в Татарстане, Бурятии, республике Алтай и Свердловской области. По предварительной версии, вирус мог быть завезен туристами, вернувшимися с отдыха.

Особенно уязвимы дети. Родители сообщают о переполненных поликлиниках и часах ожидания приема. В родительских чатах обсуждают, что болезнь распространяется стремительно, а медицинская помощь оказывается с задержками.

"Мы сидим в очереди уже два часа, а некоторые – больше пяти. Все в шоке, дети больные, места нет, люди ругаются", – рассказала мать заболевшего ребенка в беседе с 360.ru.

Как проявляется вирус и чем он опасен

Метапневмовирус вызывает жар до 38 градусов, сильный кашель, одышку и озноб. В некоторых случаях инфекция осложняется бронхитом или пневмонией. Родители отмечают, что жаропонижающие препараты часто не помогают.

По словам вирусолога Виктора Зуева, передача заболевания происходит преимущественно воздушно-капельным путем, но в редких случаях возможно заражение через контакт с зараженными предметами.

Как защититься от инфекции

Чтобы снизить риск заражения, специалисты советуют:

- избегать массовых скоплений людей и носить маски в общественных местах;

- одежда по погоде – переохлаждение может ослабить иммунитет;

- здоровый образ жизни – полноценное питание, физическая активность и режим дня помогают организму справляться с вирусами.

Почему появляются новые вирусы

Эксперты связывают рост вирусных инфекций с увеличением количества международных поездок. Путешественники контактируют с носителями новых возбудителей, что способствует их распространению.

Медики рекомендуют при появлении первых симптомов сразу обращаться к врачу. Только специалист сможет точно диагностировать заболевание и назначить корректное лечение.