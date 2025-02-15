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Новый коронавирус нашли у летучих мышей в Гонконге: миру грозит новая пандемия?

21 февраля 2025 11:47  [105] Общество

В Китае выявили новый коронавирус, схожий с COVID-19. Ученые установили, что он способен передаваться от животных к человеку. Насколько серьезна эта находка и грозит ли миру очередная пандемия, в беседе с 360.ru рассказал вирусолог, профессор и главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Николая Гамалеи Анатолий Альтштейн.  

По словам эксперта, обнаружение нового вируса — значимое событие для науки, но пока сложно определить его реальную угрозу.  

"Вирус может быть опасным и даже смертельным, но для распространения среди людей ему нужно обладать высокой способностью к размножению в организме и передаче от человека к человеку. Такие свойства встречаются не так часто", — пояснил Альтштейн.

На данный момент нет данных, подтверждающих, что этот вирус чрезвычайно патогенен и представляет смертельную угрозу. Скорее всего, речь идет о локальном феномене, который не перерастет в глобальную проблему.  

"Пандемии случаются не каждый год и даже не каждое десятилетие", — отметил вирусолог.  

За последние 100 лет миру пришлось столкнуться с несколькими серьезными пандемиями, среди которых выделяются грипп 1918–1920 годов и недавняя коронавирусная пандемия. Однако, как напомнил Альтштейн, у вирусов крайне редко встречаются свойства, позволяющие им бесконтрольно распространяться по всему миру.  

Несмотря на невысокую вероятность масштабных последствий, ученые продолжают изучение нового вируса. Важно наблюдать за его поведением и мутациями, чтобы своевременно оценить возможные риски для человечества.

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Теги:
Здоровье Коронавирус
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