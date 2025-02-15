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Бизнес

В Борском районе закрыли молочное предприятие за фальсификацию продукции

22 февраля 2025 07:00  [503] Бизнес

В Борском районе Нижегородской области приостановлена деятельность молочного предприятия ООО "Спектр". Об этом сообщил начальник отдела погранично-ветеринарного контроля Управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл Игорь Зюзин на пресс-конференции 21 февраля, которую посетил корреспондент НИА "Нижний Новгород".

По его словам, проверки качества молочной продукции ведутся на постоянной основе, без усиленных мер перед Масленицей. В целом, предприятия, представленные в торговых сетях, находятся под контролем, и качество их продукции считается приемлемым. Однако есть компании, чьи нарушения выявляются регулярно.  

"Например, предприятие "Молоко-К" из Ардатовского района два года подряд не проходит экспертизу по качеству масла — оно не соответствует техническому регламенту", — отметил Зюзин.  

Серьёзные нарушения обнаружены и на предприятии "Спектр" в Борском районе. В ходе проверки выявлены факты фальсификации продукции, а также использование сырья с так называемых "фантомных" площадок — юридически существующих, но фактически не работающих. После выявленных нарушений компания прекратила деятельность.  

Заместитель директора нижегородского филиала ФГБУ "ВНИИЗЖ" Дмитрий Щербаков рассказал, что в 2024 году было проведено 193 исследования молочной продукции, и в 43 случаях (22,3%) выявлены нарушения. Несмотря на это, специалист отмечает, что в целом качество продукции постепенно улучшается.  

Основной причиной фальсификации масла является экономическая выгода. Производители стараются снизить себестоимость продукции, заменяя молочные жиры растительными.  

"Сегодня закупочная цена молока достигает 50 рублей за литр, а для производства одной тонны масла требуется около 20 тонн сырья. Простые расчёты показывают, что только на молоко для одного килограмма масла уходит тысяча рублей. В таких условиях некоторые предприятия идут на подмену натурального молочного жира более дешёвыми аналогами", — пояснил Щербаков.  

Специалисты продолжат контроль за качеством молочной продукции, чтобы не допустить попадания на рынок подделок.

 

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Теги:
молоко проверки Россельхознадзор
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