Нижегородец мог заразиться метапневмовирусом Общество

В Нижнем Новгороде зафиксирован случай возможного заражения метапневмовирусом. О своих симптомах рассказал главный редактор "Стационар-пресс" Алексей Никонов в своём Telegram-канале.

По его наблюдениям, болезнь напоминает обычную ОРВИ, но сопровождается определёнными особенностями.

"Да, похоже на обычную ОРВИ, но есть трудности с дыханием", — отметил он, добавив, что вирус вызывает насморк и сухой кашель.

Никонов также заверил, что метапневмовирус известен медикам с 2000-х годов, не представляет смертельной угрозы и лечится симптоматически.

В своих сообщениях он призвал не паниковать из-за слухов о "смертельном вирусе" и рекомендовал обращаться к врачу при появлении симптомов.

Сообщалось, что случаи заражения метапневмовирусом зафиксированы в нескольких регионах России.

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