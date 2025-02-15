Нижегородец мог заразиться метапневмовирусом

В Нижнем Новгороде зафиксирован случай возможного заражения метапневмовирусом. О своих симптомах рассказал главный редактор "Стационар-пресс" Алексей Никонов в своём Telegram-канале.
По его наблюдениям, болезнь напоминает обычную ОРВИ, но сопровождается определёнными особенностями.
"Да, похоже на обычную ОРВИ, но есть трудности с дыханием", — отметил он, добавив, что вирус вызывает насморк и сухой кашель.
Никонов также заверил, что метапневмовирус известен медикам с 2000-х годов, не представляет смертельной угрозы и лечится симптоматически.
В своих сообщениях он призвал не паниковать из-за слухов о "смертельном вирусе" и рекомендовал обращаться к врачу при появлении симптомов.
Сообщалось, что случаи заражения метапневмовирусом зафиксированы в нескольких регионах России.
Также ранее эксперты сказали, грозит ли миру новая пандемия.
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