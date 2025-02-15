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Общество

Юные нижегородки-чирлидеры примерили на себя роль пожарных

22 февраля 2025 09:12  [85] Общество
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Воспитанники спортивной школы по чирлидингу посетили специализированную пожарно-спасательную часть Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Так, юные спортсмены ознакомились с представленной в части техникой, системой работы спасателей.

Больше всего ребят заинтересовала экипировка огнеборцев — противогазы, теплозащитные костюмы, рукава высокого давления.

Отмечается, что в рамках экскурсии спортсменки примерили на себя тяжелую защитную одежду и попробовали осуществить в ней несколько трюков. Посидели девочки и за рулем боевого автомобиля.

В частности, организованное мероприятие было направлено на расширение кругозора спортсменов, вдохновлении их на новые достижения.

Напомним, как в прошлом году ученики школы №3 Дзержинска посетили Дзержинскую ТЭЦ.

Ребята посетили основные цеха и щиты управления электростанции, познакомились с процессом выработки электричества и тепла. Провёл экскурсию начальник производственно-технического отдела Дзержинской ТЭЦ Вячеслав Купчихин.

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Теги:
МЧС Спорт Экскурсия
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