Юные нижегородки-чирлидеры примерили на себя роль пожарных

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Воспитанники спортивной школы по чирлидингу посетили специализированную пожарно-спасательную часть Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Так, юные спортсмены ознакомились с представленной в части техникой, системой работы спасателей.
Больше всего ребят заинтересовала экипировка огнеборцев — противогазы, теплозащитные костюмы, рукава высокого давления.
Отмечается, что в рамках экскурсии спортсменки примерили на себя тяжелую защитную одежду и попробовали осуществить в ней несколько трюков. Посидели девочки и за рулем боевого автомобиля.
В частности, организованное мероприятие было направлено на расширение кругозора спортсменов, вдохновлении их на новые достижения.
Напомним, как в прошлом году ученики школы №3 Дзержинска посетили Дзержинскую ТЭЦ.
Ребята посетили основные цеха и щиты управления электростанции, познакомились с процессом выработки электричества и тепла. Провёл экскурсию начальник производственно-технического отдела Дзержинской ТЭЦ Вячеслав Купчихин.
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