Захар Прилепин провел лекцию для следователей Нижнего Новгорода

Фото: пресс-служба Центрального МСУТ СКР.
В рамках программы нравственно-патриотического воспитания писатель и подполковник Росгвардии Захар Прилепин встретился со следователями Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба центрального МСУТ СКР.
Проведенное мероприятие было посвящено вопросам сохранения исторической памяти, русского культурного кода.
По словам Захара Прилепина, для защиты национальной уникальности необходимы не только соответствующие знания, но и внутренняя стойкость. Не менее важным фактором является готовность отстаивать правду и историческую справедливость.
Так, особенное внимание на встрече уделялось мужеству и стойкости жителей ДНР и ЛНР. Спикер неоднократно приводил личные истории граждан, демонстрирующие эти качества. По его мнению, именно такие примеры лучше всего вдохновляют на служение Родине.
В частности, в конце встречи Захар Прилепин подарил молодым следователям свои ранее выпущенные книги.
Ранее сообщалось, что заключивший контракт Захар Прилепин намерен вернуться на СВО.
"Если СВО продлится десять лет, я буду воевать и продолжу свою миссию", — заявил он.
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