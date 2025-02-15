Захар Прилепин провел лекцию для следователей Нижнего Новгорода Общество

Фото: пресс-служба Центрального МСУТ СКР.

В рамках программы нравственно-патриотического воспитания писатель и подполковник Росгвардии Захар Прилепин встретился со следователями Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба центрального МСУТ СКР.

Проведенное мероприятие было посвящено вопросам сохранения исторической памяти, русского культурного кода.

По словам Захара Прилепина, для защиты национальной уникальности необходимы не только соответствующие знания, но и внутренняя стойкость. Не менее важным фактором является готовность отстаивать правду и историческую справедливость.

Так, особенное внимание на встрече уделялось мужеству и стойкости жителей ДНР и ЛНР. Спикер неоднократно приводил личные истории граждан, демонстрирующие эти качества. По его мнению, именно такие примеры лучше всего вдохновляют на служение Родине.

В частности, в конце встречи Захар Прилепин подарил молодым следователям свои ранее выпущенные книги.

Ранее сообщалось, что заключивший контракт Захар Прилепин намерен вернуться на СВО.

"Если СВО продлится десять лет, я буду воевать и продолжу свою миссию", — заявил он.