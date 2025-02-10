Заключивший контракт Захар Прилепин намерен вернуться на СВО Политика

Фото: Александр Воложанин

Русский писатель и офицер Захар Прилепин подтвердил, что намерен вернуться в зону СВО. В интервью ТАСС он сообщил, что уже подписал контракт и не собирается его расторгать, пока продолжаются боевые действия.

"Если СВО продлится десять лет, я буду воевать и продолжу свою миссию", — заявил Прилепин.

Нижегородец уточнил, что отправится на фронт сразу после прохождения военно-врачебной комиссии, если врачи признают его годным к службе.

Говоря о своем состоянии после ранения, писатель отметил, что в обычной жизни чувствует себя хорошо — читает, пишет и гуляет с собаками. Однако физическая форма пока не позволяет полноценно выполнять боевые задачи.

"Я хожу нормально, но бегать не могу. Если надену бронежилет, меня хватит минут на десять, потому что мышцы еще не разработаны в нужной степени", — пояснил он.

Напомним, что на Захара Прилепина было совершено покушение. Он чудом выжил, а его соратник погиб. СК возбудил дело по статье о теракте. Вскоре был пойман исполнитель заказа, он получил пожизненное. Недавно выяснилось, что украинец попросил лишить его гражданства РФ.