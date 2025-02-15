Женский патруль ГАИ поздравил мужчин-водителей на дорогах Нижнего Новгорода

Фото: пресс-служба УМВД России по Нижнему Новгороду.
На дорогах Нижнего Новгорода прошла акция "Хороший водитель — настоящий защитник!", сообщили в местном УМВД.
Госавтоинспекторы совместно с волонтерами и общественниками вышли в центр города — на площадь Минина. Там "Женский патруль" поздравил мужчин-водителей с наступающим празднованием Дня защитника Отечества.
Кстати, помимо словесных поздравлений, автомобилисты получили открытки и брошюры с правилами дорожного движения.
Отмечается, что акция мужчинам понравилась — каждый из них дал обещание не нарушать ПДД.
Ранее сообщалось, что 9% нижегородцев продлят День защитника Отечества отгулами.
Желание продлить отдых чаще встречается среди мужчин — 12% против 7% среди женщин. Самая активная категория, планирующая присоединить к празднику дополнительные дни, — это работники от 35 до 45 лет.
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