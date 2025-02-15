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Политика

Новый заместитель появится у мэра Нижнего Новгорода

22 февраля 2025 11:41  [134] Политика
Фото: телеграм-канал Андрея Вовка.

Фото: телеграм-канал Андрея Вовка.

В своем tg-канале журналист и член Общественной палаты Нижнего Новгорода Андрей Вовк сообщил, что у главы города Юрия Шалабаева появится новый заместитель.

По его информации, будущий заммэра будет курировать работу с участниками СВО и их семьями, заниматься патриотическим воспитанием и молодежной политикой.

Особо знаменательным Вовк называет возникновение новой должности в год 80-летия Победы и Года защитника Отечества.

"Видно, что для Шалабаева это крайне важное направление: он регулярно встречается с ветеранами, развивает музей СВО", — подчеркнул член ОП Нижнего Новгорода.

Что касается конкретного лица, которое займет новый пост, журналист предположил, что им станет участник СВО, прошедший обучение по программе "Время героев".

Например, участник программы Владимир Анисимов.

"Прошлым летом Юрий Шалабаев стал наставником Анисимова в программе, а в августе Анисимов стал советником мэра Нижнего Новгорода на общественных началах", — резюмирует Андрей Вовк.

Напомним, ранее участник проекта "Время героев" Александр Тихонов стал заместителем полпреда президента в ПФО.

Полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров выразил уверенность, что что опыт и знания Александра Тихонова будут востребованы. 

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Теги:
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