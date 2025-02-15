Мужчина погиб на пожаре в Семенове Нижегородской области

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области
По информации ГУ МЧС России по Нижегородской области, в Семенове загорелся жилой дом.
К моменту приезда пожарных огонь распространился на 25 кв. метров. В нем спасатели обнаружили тело мужчины. Ему было 58 лет.
Предполагаемой причиной возникновения огня стала неосторожность при курении.
Ранее сообщалось, что 46-летний курильщик заживо сгорел в Володарске.
Больше никто не пострадал - девять человек эвакуировались из дома самостоятельно.
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