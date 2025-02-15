Мужчина погиб на пожаре в Семенове Нижегородской области Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

По информации ГУ МЧС России по Нижегородской области, в Семенове загорелся жилой дом.

К моменту приезда пожарных огонь распространился на 25 кв. метров. В нем спасатели обнаружили тело мужчины. Ему было 58 лет.

Предполагаемой причиной возникновения огня стала неосторожность при курении.

Ранее сообщалось, что 46-летний курильщик заживо сгорел в Володарске.

Больше никто не пострадал - девять человек эвакуировались из дома самостоятельно.