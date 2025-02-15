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Происшествия

Мужчина погиб на пожаре в Семенове Нижегородской области

22 февраля 2025 14:52  [99] Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

По информации ГУ МЧС России по Нижегородской области, в Семенове загорелся жилой дом.

К моменту приезда пожарных огонь распространился на 25 кв. метров. В нем спасатели обнаружили тело мужчины. Ему было 58 лет.

Предполагаемой причиной возникновения огня стала неосторожность при курении.

Ранее сообщалось, что 46-летний курильщик заживо сгорел в Володарске.

Больше никто не пострадал - девять человек эвакуировались из дома самостоятельно. 

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Теги:
Пожар Семенов
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