46-летний курильщик заживо сгорел в Володарске

Фото:
В Володарске мужчина погиб из-за неосторожного курения. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
Сообщается, что на улице Заводской загорелась квартира. Погиб 46-летний хозяин жилья. Больше никто не пострадал - девять человек эвакуировались из дома самостоятельно.
Предварительная причина пожара - неосторожность при курении погибшего.
Ранее сообщалось, что из-за неосторожного курения загорелась квартира в многоэтажке в Павлове.
Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+