Пятый мост через Оку в Нижнем Новгороде начнут строить в 2025 году
На что можно будет потратить новые выплаты за рождение детей
В нижегородских вузах изменили правила поступления
Нижегородскую канатную дорогу закроют с 10 апреля
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
21 февраля 2025 14:00  [38] 46-летний курильщик заживо сгорел в Володарске
21 февраля 2025 12:28  [165] Родители винят врачей в смерти 3-летней девочки в Нижнем Новгороде
21 февраля 2025 11:50  [285] Прокуратура добивается смягчения приговора нижегородскому охраннику
21 февраля 2025 11:00  [194] 7 человек пострадали в лобовом ДТП на дороге Нижний Новгород - Кстово
21 февраля 2025 09:53  [431] Нижегородский аэродром, где рухнул самолет, мог проводить учебные полеты
21 февраля 2025 07:00  [220] Лжеброкеры развели жителя Навашина на 1,4 млн рублей
20 февраля 2025 20:30  [302] Рецидивист вынес из квартиры нижегородки ювелирку на 1 млн рублей
20 февраля 2025 19:03  [268] Жителю Заволжья грозит до 2 лет за кражу 15 пачек масла
20 февраля 2025 18:34  [498] 3,7 млн рублей взыскали с бывшего сотрудника нижегородского минимущества
20 февраля 2025 17:00  [356] Нижегородские бизнесмены угодили в СИЗО за мошенничество с утилизацией мусора
Происшествия

46-летний курильщик заживо сгорел в Володарске

21 февраля 2025 14:00  [38] Происшествия

Фото: МЧС Нижегородской области

В Володарске мужчина погиб из-за неосторожного курения. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС. 

Сообщается, что на улице Заводской загорелась квартира. Погиб 46-летний хозяин жилья. Больше никто не пострадал - девять человек эвакуировались из дома самостоятельно. 

Предварительная причина пожара - неосторожность при курении погибшего.

Ранее сообщалось, что из-за неосторожного курения загорелась квартира в многоэтажке в Павлове. 

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Володарск Курение Пожар
Поделиться:
Новости по теме
18 февраля 2025 10:58  [447] В Нижнем Новгороде пожарные спасли 15 человек
15 февраля 2025 15:52  [637] Неизвестный мужчина погиб на пожаре в Павлове
15 февраля 2025 10:49  [551] Зарядное устройство спровоцировало пожар в квартире в Нижегородской области
11 февраля 2025 07:00  [507] 77-летний мужчина заживо сгорел в Шахунье
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
15 февраля 2025 08:54Как полиция ищет браконьеров на водоемах Нижегородской области
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph