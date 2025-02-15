46-летний курильщик заживо сгорел в Володарске Происшествия

Фото: МЧС Нижегородской области

В Володарске мужчина погиб из-за неосторожного курения. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Сообщается, что на улице Заводской загорелась квартира. Погиб 46-летний хозяин жилья. Больше никто не пострадал - девять человек эвакуировались из дома самостоятельно.

Предварительная причина пожара - неосторожность при курении погибшего.

Ранее сообщалось, что из-за неосторожного курения загорелась квартира в многоэтажке в Павлове.