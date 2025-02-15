Ребенок и двое взрослых пострадали при столкновении легковушек Семенове

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Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

На перекрестке ул. Осипенко и ул. 50-лет Октября в Семёнове произошло серьезное ДТП, сообщает ГУ МВД России по Нижегородской области.

Так, около 10:05 водитель 1991 года рождения, управляя иномаркой "Ситроен", нарушила правила дорожного движения. При выезде со второстепенной дороги девушка не уступила полосу встречному "Форду". В результате автомобили столкнулись.

Отмечается, что в аварии пострадали 48-летняя пассажирка "американца" и 39-летний пассажир автомобиля "Ситроен".

Также в последнем авто ехал 8-летний ребенок. С травмами его доставили в больницу.

Согласно информации, сейчас правоохранители продолжают выяснять дополнительные обстоятельства происшествия.

Напомним, сегодняшним утром иномарка насмерть сбила пенсионера на Московском шоссе в Нижнем Новгороде.

Около 05:30 мужчина 1958 года рождения переходил дорогу по ул. Московского шоссе вне пешеходного перехода.

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Теги:
ДТП Семенов
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